Preview: Dit moet je weten over de MotoGP GP van Andalusië 2020

De geschiedenis van de GP van Andalusië

Hoewel er al jaren in de regio Andalusië geracet wordt in de MotoGP, is het nog nooit voorgekomen dat een Grand Prix ook daadwerkelijk de naam van de regio draagt. Het is wel een historische gebeurtenis dat er voor het eerst in twee achtereenvolgende weekenden op hetzelfde circuit gereden wordt. In feite is er dus nog geen geschiedenis van de Andalusische Grand Prix, maar het verhaal van de Spaanse GP is inmiddels bekend. Met name afgelopen weekend bracht tal van verrassingen en de allereerste zege van Yamaha-coureur Fabio Quartararo in de MotoGP. Het was voor het eerst in het moderne tijdperk dat een Franse coureur de Marseillaise aan mocht horen op de hoogste trede van het podium.

Die zege viel tegelijk met een moment waar de afgelopen dagen nog veel meer over gesproken is: de valpartij en blessure van Marc Marquez en de gevolgen die dat heeft voor de titelstrijd in de MotoGP. In feite ligt de strijd om de WK-titel in 2020 wagenwijd open nu Marquez in ieder geval twee races moet missen. Het is bovendien nog maar de vraag of hij in Brno alweer op kan stappen. De operatie mag dan weliswaar geslaagd zijn, Honda-teambaas Alberto Puig heeft benadrukt dat Marquez geen haast hoeft te maken om terug te keren, de coureur ligt voor meerdere jaren vast bij Honda en risico nemen met een vroege terugkeer is nu niet op z’n plaats.

De titelstrijd mag dan op dit moment wagenwijd openliggen, de strijd is nog verre van beslist. De komende races worden door de afwezigheid van Marquez alleen maar interessanter, al heeft Marquez daar wellicht een ander idee over.

De thema’s voor de GP van Andalusië

Het zou dus zomaar weer eens een strijd tussen de Yamaha-coureurs Quartararo en Maverick Viñales kunnen worden. Viñales koos afgelopen weekend voor de zachte voorband en dat bleek een keuze te zijn die hem in potentie de overwinning heeft gekost. In de eerste rondjes van de race kreeg Viñales een paar keer een waarschuwing en crashte hij bijna, in de achtste ronde was het vet vervolgens van de soep met de zachte voorband en kon Quartararo ontsnappen.

Van de Yamaha-rijders beleefde Valentino Rossi onmiskenbaar het meest beroerde weekend. De 41-jarige Italiaan heeft moeite met de aanpassing op de nieuwe zachte compound van Michelin en kon de middenmoot in Jerez nooit ontstijgen. Zijn voordeel? Hij mag de data van afgelopen weekend er weer bij pakken en alles veranderen om te zien of hij een doorbraak bereikt.

Naast Marquez zitten ook Alex Rins en Cal Crutchlow in de lappenmand. Beide coureurs doen hun uiterste best om dit weekend alweer op de motor te zitten, maar het is nog maar de vraag of de medische experts ze daarvoor ook toestemming verlenen. Crutchlow heeft het schippersbotje in zijn hand gebroken en is daar ook aan geopereerd. Alex Rins heeft de afgelopen dagen intensief gewerkt aan zijn herstel en hoopt er dit weekend ook weer bij te zijn. Beide coureurs moeten de meubelen redden voor hun werkgevers nu het voorbije weekend desastreus verlopen is.

Voor Andrea Dovizioso ligt er ook een enorme kans als Marquez langere tijd uitgeschakeld is. De nummer twee van de afgelopen drie seizoenen kwam afgelopen weekend helemaal niet slecht voor de dag en dat terwijl Ducati normaal gesproken niet goed is op Jerez. Anderzijds is het voor KTM ook een moment om door te pakken. Pol Espargaro eindigde afgelopen weekend op minder dan zes seconden van winnaar Fabio Quartararo en minder dan een seconde van de derde plaats.

Informatie Circuito de Jerez - Angel Nieto

Lengte van het circuit 4,423 km Breedte van het circuit 11 m Bochten 5 links - 8 rechts Langste rechte stuk 607 m Afstand MotoGP-race 110,575 km (25 ronden) Pole-position Linkerkant van de grid

Records & Statistieken:

Snelste raceronde Marc Márquez 1.38.051 2019 Snelste poleronde Fabio Quartararo 1.36.705 2020 Hoogste topsnelheid Dani Pedrosa & Andrea Iannone 295,9 km/h 2014/2015 Hoogste gemiddelde snelheid Fabio Quartararo 164,3 km/h 2019

Weersverwachting voor de GP van Spanje

Het was afgelopen weekend extreem warm en coureurs kregen tijdens de race moeite met ademen omdat de lucht zo warm was, gaf Franco Morbidelli toe. Voor dit weekend is het niet veel anders. Zondag verwacht men op de dag van de race dat het maar liefst 37 graden Celsius kan worden, nog warmer dan afgelopen weekend.

Moto2 en Moto3: Arenas en Nagashima in topvorm

In de Moto3-klasse heeft Albert Arenas voor de tweede race op rij gewonnen afgelopen weekend. De coureur verkeert momenteel in bloedvorm en heeft al een knappe voorsprong in het kampioenschap. Maar zoals ook afgelopen weekend weer bleek, kan er in de lichtste WK-klasse van alles gebeuren. In Moto2 ging de dagzege zondag naar Luca Marini, maar WK-leider Tetsuta Nagashima eindigde voor de tweede race op rij op het podium. De Japanner bevestigde daarmee dat zijn succes in Qatar niet eenmalig was.