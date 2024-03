Preview MotoGP 2024: Weer Bagnaia, Martín of toch Márquez?

De MotoGP bestaat dit jaar 75 jaar en het jubileumjaar wordt komend weekend afgetrapt met de Grand Prix van Qatar. Francesco Bagnaia begint opnieuw als titelverdediger aan het seizoen, nadat hij Jorge Martín in Valencia versloeg in de strijd om de wereldtitel. De Ducati-rijder weet dat er de nodige kapers op de kust zijn, ook doordat de vijf deelnemende fabrikanten allemaal niet stil hebben gezeten gedurende de winter. Tijdens de wintertests in Maleisië en Qatar waren dan ook de nodige nieuwe ontwikkelingen te zien op de diverse motorfietsen.

Ook was er in de vorm van Trackhouse Racing een nieuw team aanwezig bij de tests. De Amerikaanse renstal kwam al uit in NASCAR en heeft het plekje op de MotoGP-grid te danken aan de problemen bij RNF Racing. Dat team heeft de licentie in moeten leveren wegens financiële problemen, waardoor Trackhouse de plek als satellietteam van Aprilia heeft kunnen overnemen. Zodoende bestaat de grid ook in 2024 uit elf teams en 22 motoren, die op Lusail International Circuit aan een seizoen met een recordaantal van 21 Grands Prix beginnen.

Wie kan Bagnaia stoppen?

De grote vraag in de aanloop naar het MotoGP-seizoen 2024 is wie Bagnaia kan stoppen. De Italiaan werd in 2022 en 2023 wereldkampioen en moest daar in beide jaren hard voor knokken. Hij kan dit jaar rekenen op een verbeterde Ducati-motorfiets en met die machine liet hij tijdens de wintertests indrukwekkende dingen zien. Bagnaia was in beide wintertests de snelste en dook zowel in Maleisië als in Qatar ruim onder het bestaande ronderecord, waarmee hij direct een statement heeft afgegeven richting de concurrentie.

Op het eerste gezicht lijkt de tegenstand in 2024 vooral te moeten komen van andere rijders op een Ducati. Dat brengt Martín meteen in beeld. De Spanjaard van Pramac was in 2023 misschien wel de snelste rijder van het gezelschap, maar enkele cruciale crashes en verkeerde bandenkeuzes hielden hem van de titel. Hoewel zijn gevoel op de GP24 nog niet helemaal naar wens is, was het tempo tijdens de tests prima en dus lijkt hij opnieuw een uitdager te zijn. Ook Enea Bastianini, de teamgenoot van Bagnaia bij Ducati, hoopt een gooi naar de titel te doen. Hij noteerde eveneens goede tijden tijdens de tests en heeft bovendien een beter gevoel op de motorfiets dan afgelopen jaar, toen hij ook nog geplaagd werd door blessureleed.

Een echte topfavoriet voor de wereldtitel lijkt hij op voorhand niet te zijn, maar toch kun je bij de outsiders niet om Marc Márquez heen. De zesvoudig MotoGP-kampioen heeft Honda verruild voor Gresini Ducati en komt daardoor op een GP23 te rijden. Er zal sprake zijn van een gewenningsperiode, maar waarschijnlijk weet hij zich in de loop van het seizoen wel in de strijd om de zeges te mengen.

Dan is het de vraag in hoeverre de overige merken zich in de strijd vooraan kunnen melden. Honda en Yamaha hebben deze winter progressie geboekt, maar meedoen voor de zeges lijkt nog te vroeg te komen. Wat dat betreft mag er meer verwacht worden van Aprilia, dat er met Aleix Espargaró uitstekend bij stond tijdens de diverse testsessies. Ook voor KTM geldt dat als outsider aan het MotoGP-seizoen begint. Bij de Oostenrijkse fabrikant zijn de ogen vooral gericht op de verrichtingen van Pedro Acosta, de enige debutant in het veld. De pas 19-jarige Spanjaard geldt als een groot talent en maakt als regerend Moto2-kampioen promotie met GasGas Tech3. Overwinningen komen mogelijk nog iets te vroeg, maar gedurende het seizoen zal Acosta waarschijnlijk steeds verder naar voren komen.

Overzicht teams en rijders MotoGP-seizoen 2024

21 Grands Prix, 42 races

Nadat de afgelopen drie MotoGP-seizoenen telkens uit 20 Grands Prix bestonden, is de kalender voor 2024 uitgebreid naar 21 Grands Prix. Eigenlijk stonden er 22 evenementen op het programma, maar de Grand Prix van Argentinië is geschrapt doordat de staatssteun voor het evenement is teruggedraaid. Door het debuut van Kazachstan komt de MotoGP echter toch tot een recordaantal van 21 raceweekenden. Door de sprintraces worden er maar liefst 42 races verreden. Voor de zomerstop in juli staan er tien Grands Prix op het programma met onder meer twee double-headers: Catalonië-Italië en TT van Assen-Duitsland.

Na de zomerstop worden er nog eens elf raceweekenden georganiseerd met onder meer acht Grands Prix in een tijdsbestek van tien weekenden. Onderdeel van dat drukke schema zijn de triple-headers van India, Indonesië en Japan én Australië, Thailand en Maleisië. Op 17 november wordt het seizoen vervolgens afgesloten met de Grand Prix van Valencia. Dan is ook duidelijk wie in 2024 met de wereldtitel aan de haal gaat.

Kalender MotoGP-seizoen 2024