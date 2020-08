Preview: Dit moet je weten over de MotoGP GP van Stiermarken 2020

De geschiedenis van de Grand Prix van Stiermarken

De Red Bull Ring is al wat jaren gastheer van de MotoGP, maar nog nooit werd een wedstrijd omschreven als de Grand Prix van Stiermarken. Dankzij de coronacrisis heeft het kampioenschap creatief omgesprongen met de benamingen van de Grands Prix. Na de dubbele race in Jerez wordt ook op de Red Bull Ring de dubbel afgewerkt. Later dit seizoen gebeurt dat ook nog in Misano, Aragon en Valencia.

Terug naar de Red Bull Ring want dat circuit heeft echt wel wat historie met de MotoGP. De eerste keer dat de Grand Prix-paddock haar kamp opsloeg in Spielberg was in 1971, maar het circuit verdween met lange tussenpozen van de kalender. Zo keerde men in 1996 nog eens terug, maar dat was niet van lange duur. Na twee seizoenen hield men het alweer voor gezien. Races in 500cc werden die jaren overigens gewonnen door Alex Crivillé en Mick Doohan.

In 2016 keerde het circuit weer terug op de kalender nadat het flink verbouwd was en in handen was gevallen van de eigenaren van het gelijknamige energiedrankenmerk. Aan faciliteiten ontbreekt het absoluut niet in Spielberg, maar de veiligheid van het circuit is vaak een discussie geweest. Wat buiten kijf staat is dat Ducati een bijzonder goede verhouding heeft met het circuit. Sinds 2016 is men ongeslagen op de Red Bull Ring, afgelopen weekend zegevierde Andrea Dovizioso al voor de derde keer.

Wat zijn de thema’s voor de GP van Stiermarken 2020?

Dovizioso krijgt dit weekend een kans zijn huzarenstukje te herhalen. De Ducati-coureur, die op zaterdag bekendmaakte aan het eind van dit jaar bij zijn huidige werkgever te vertrekken, was zondag niet de snelste. Maar hij was wel de slimste én rustigste coureur. De rode vlag gooide voor een aantal rijders roet in het eten, maar Dovizioso bleef bij zichzelf en sloeg toe toen het moest. Alex Rins kwam nog even langszij, maar die moest dat bekopen met een valpartij. Jack Miller deed een poging weg te rijden, maar dat bleek een wanhoopspoging op de softs. Pol Espargaro viel na de start al heel snel weg, hij was andermaal betrokken in een valpartij.

Hoewel de kaarten dit weekend anders geschud kunnen worden, lijkt dit voor Dovizioso een uitgelezen kans om opnieuw toe te slaan. Hij zou de kloof in het wereldkampioenschap kunnen dichten met Fabio Quartararo, die afgelopen weekend niet heel best voor de dag kwam. Dat had te maken met remproblemen en dat is een probleem waar je op de Red Bull Ring niets mee te maken wilt hebben. Het wordt interessant om te zien hoe de Yamaha’s zich kunnen herstellen, want ook Maverick Viñales kon zich niet laten zien. De coureur had na de tweede start last van een slippende koppeling en het leverde hem andermaal een figuurlijk ‘schrapresultaat’ op.

Bovendien wordt deze race belangrijk voor KTM en Suzuki. Beide merken waren sterk op de Red Bull Ring en hadden met twee machines op het podium kunnen staan. KTM greep na de crash tussen Espargaro en Miguel Oliveira helemaal mis, Joan Mir haalde met de Suzuki zijn eerste podium. Vanwege alle hectiek na de race is de jonge Spanjaard amper voorbijgekomen in het nieuws, maar Mir presteerde behoorlijk indrukwekkend. Hij had genoegen genomen met de derde plaats, maar kreeg een cadeau toen Miller de voorlaatste bocht verkeerd aansneed. Mir heeft een mooie toekomst voor zich in de MotoGP, dat moge duidelijk zijn. Een andere coureur die dit weekend sterk voor de dag kan komen is Brad Binder, die van de zeventiende startplaats moest vertrekken. Dat kwam volgens hem vooral door een gebrek aan tijd op de baan, iets wat hij dit weekend goed kan maken.

Een ander belangrijk gespreksonderwerp is de veiligheid van de Red Bull Ring. Donderdag spreken de betrokkenen van het incident tussen bocht 2-3 met de wedstrijdleiding, ook in de Safety Commission (een adviserend orgaan waar de rijders plaats in hebben) zal er weer gesproken worden over hoe de Red Bull Ring veilig gemaakt kan worden voor motoren. De uitloop van de ultrasnelle bocht 2 loopt over in de uitloop en de binnenkant van bocht 3 en dat kan – zoals we dit weekend gezien hebben – problematisch zijn.

Informatie Red Bull Ring

Lengte van het circuit 4,3 kilometer Breedte van het circuit 13 meter Bochten 6 links – 8 rechts Langste rechte stuk 626 meter Afstand MotoGP-race 120,9 kilometer (28 ronden) Pole-position Linkerkant van de grid

Records & Statistieken

Snelste raceronde Andrea Dovizioso 1.23.827 2019 Snelste poleronde Marc Marquez 1.23.027 2019 Hoogste topsnelheid Andrea Dovizioso (Ducati) 316,7 km/u 2020

Weersverwachting voor de Grand Prix van Stiermarken

Afgelopen weekend werd er flink wat regen verwacht, maar daar kwam niets van terecht. Dit weekend wordt er opnieuw veel regen voorspeld, vooral op zaterdag zou het flink los moeten gaan in Spielberg en omgeving. Op zondag wordt eveneens regen verwacht, deze keer rond het moment dat de coureurs in actie moeten komen voor de race.