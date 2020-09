Preview: Dit moet je weten over de MotoGP GP van San Marino 2020

De geschiedenis van de Grand Prix van San Marino

De eerste Grand Prix in Misano werd in 1980 verreden. Destijds stond de race nog niet als de Grand Prix van San Marino op het schema, maar wel als de Nations GP. Destijds was het begin mei de opening van het seizoen. In de 500cc-klasse pakte Kenny Roberts de overwinning voor Franco Uncini en Graziano Rossi. Het duurde tot 2007 voordat het circuit een vaste plek kreeg op de Grand Prix-kalender. Tegenwoordig is het een van de populaire circuits van de MotoGP, niet in de laatste plaats omdat Valentino Rossi de lokale held is.

Na het overlijden van een andere lokale lieveling werd het circuit aan de Adriatische kust omgedoopt tot het Misano World Circuit Marco Simoncelli. De plek heeft daardoor nog meer symboliek gekregen voor Grand Prix-rijders en hun fans. De voorbije jaren was het circuit het domein van Marc Marquez. Hij schreef drie races op zijn naam en won ook de voorbije editie. Het was voor WK-leider Fabio Quartararo z’n eerste echte kans op een overwinning, maar de wereldkampioen was hem in de slotfase van de wedstrijd iets te slim af. Het is alweer voor de 24ste keer dat er een Grand Prix verreden wordt in Misano.

Hier kijken we naar uit tijdens de GP van San Marino 2020

Tegenwoordig staat deze race op de agenda als de ‘Gran Premio Lenovo di San Marino e della Riviera di Rimini’, een ontzettend lange naam voor de Grand Prix van San Marino. Duidelijk is dat we ten opzichte van vorig seizoen een nieuwe winnaar krijgen, Marquez is nog altijd afwezig. Het wordt een heel interessant weekend aangezien er nogal wat vragen onbeantwoord zijn gebleven in de eerste vijf races van het jaar en met name tijdens de beide wedstrijden in Oostenrijk.

Fabio Quartararo is bij het ingaan van de eerste race op Misano nog altijd de WK-leider, hij heeft een voorsprong van slechts drie punten op Andrea Dovizioso terwijl ook Jack Miller, Brad Binder, Maverick Viñales, Takaaki Nakagami en Valentino Rossi binnen een GP-zege (25 punten) van de Fransman staan. Het is ongemeen spannend en de titelstrijd ligt zogezegd wagenwijd open. Quartararo had in Spielberg niet zijn beste races, maar zou in Misano weer wat beter voor de dag moeten komen. Vorig jaar won hij er immers bijna. Het is geen garantie, maar de Yamaha M1 zou op Misano ook competitiever moeten zijn. De laatste Yamaha-overwinning in Misano dateert uit 2014, toen Rossi zegevierde op zijn thuiscircuit.

Wat betreft de remproblemen heeft Yamaha hopelijk lering getrokken uit het incident van Maverick Viñales, al is het 4,2 kilometer lange circuit in Italië iets vergeeflijker voor het materiaal van leverancier Brembo. Viñales moest in Oostenrijk met een rotgang van zijn fiets springen om een zware crash te voorkomen, later bleek dat de coureur het advies van Brembo genegeerd had. Viñales foeterde na de race dat hij niet meer aan de wereldtitel wilde denken, maar realistisch gezien is er nog niets verloren voor de Spanjaard.

Dovizioso heeft zijn samenwerking met Ducati opgezegd en kan zich volledig richten op het winnen van de wereldtitel. Er zijn zoals gezegd meer kapers op de kust, maar voor Dovizioso wordt het ook zaak om zich te herstellen. Hij won weliswaar in Oostenrijk, maar na de tweede race concludeerde hij dat de GP20 niet goed genoeg is om constant mee te doen om de overwinningen en de wereldtitel. De komende weken worden dus erg belangrijk voor de rijder die in 2018 nog zegevierde in Misano. Vorig jaar kwam hij niet verder dan de zesde plaats en was hij de beste van de Ducati’s.

Vraag is ook wat KTM en Suzuki op dit circuit kunnen. De beide merken waren in Oostenrijk ijzersterk. KTM bezegelde het met een overwinning van Miguel Oliveira. Het Oostenrijkse merk heeft recent getest op Misano waardoor de vier coureurs van KTM met een goede basis kunnen beginnen aan het eerste raceweekend nabij Rimini. Suzuki was in beide races op Spielberg ongelukkig. Op enig moment reden de coureurs aan de leiding in de GP, maar dat was niet van lange duur. Alex Rins kwam ten val tijdens de eerste race, Joan Mir had een formidabele voorsprong in de Stiermarken GP toen de rode vlag gezwaaid werd. In het vervolg kon hij niet meekomen aangezien hij geen verse banden meer tot zijn beschikking had.

Informatie Misano World Circuit Marco Simoncelli

Lengte van het circuit 4,2 kilometer Breedte van het circuit 14 meter Bochten 6 links – 10 rechts Langste rechte stuk 530 meter Afstand MotoGP-race 114,1 kilometer (27 ronden) Pole-position Linkerkant van de grid

Records & Statistieken

Snelste raceronde Andrea Dovizioso 1.32.678 2018 Snelste poleronde Jorge Lorenzo 1.31.629 2018 Hoogste topsnelheid Andrea Dovizioso (Ducati) 299,5 km/u 2015

Weersverwachting voor de Grand Prix van San Marino

De weersverwachting voor de GP van San Marino ziet er uitstekend uit. Het lijkt erop dat het gedurende het hele weekend droog blijft met aangename temperatuur van zo’n 27 – 29 graden Celsius. De regenbanden van Michelin zullen dus in de bandenwarmers blijven zitten dit weekend.