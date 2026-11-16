MotoGP GP van Qatar

Pramac: Yamaha mogelijk niet meteen competitief in 850cc-tijdperk MotoGP

Yamaha rekent op nieuwe reglementen om weer een koploper te worden, maar heeft een aanzienlijke achterstand goed te maken

Rachit Thukral

Gepubliceerd: 16 nov 2026, 09:26

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Jack Miller, Pramac Racing

Foto: Asif Zubairi

Pramac verwacht niet dat Yamaha vanaf het begin van het 850cc-tijdperk in de MotoGP vooraan meedoet, maar gelooft dat de Japanse fabrikant het gat tegen het einde van het seizoen 2027 kan dichten.

Yamaha heeft de M1 dit jaar al grondig aangepakt om een nieuwe V4-motor te integreren en werkt nu aan een volgende grote verandering, nu voor de volgende campagne nieuwe technische reglementen van kracht worden.

Het nieuwe reglement omvat wijzigingen aan de motorinhoud, aerodynamica, rijhoogtesystemen en de bandenleverancier, waardoor fabrikanten fors moeten investeren in volledig nieuwe ontwerpen.

Pramac gelooft dat de nieuwe regels Yamaha een “geweldige kans” bieden om “vanaf nul te beginnen” en weer competitief te worden in de MotoGP, nadat het merk de afgelopen twee seizoenen tot de onderkant van de pikorde was veroordeeld.

Maar teammanager Paolo Bonora heeft de verwachtingen ook getemperd, door te suggereren dat de M1 in de eerste races van 2027 mogelijk nog een achterstand heeft.

“We hebben volgend jaar een geweldige kans. Nieuwe regels en nieuwe motoren voor iedereen. We zullen min of meer vanaf nul moeten beginnen”, zei Pramac-teammanager Gino Borsoi tegen Motorsport.com.

Gino Borsoi, Team Manager, Pramac Racing

Photo by: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

“Het wordt het tweede jaar voor de Yamaha V4-motor. Zeker, dit seizoen was het seizoen waarin we veel hebben geleerd. Volgend jaar hoop ik dat we er beter voor staan en met meer snelheid kunnen beginnen. Maar niemand weet waar de andere fabrikanten staan.

“We hebben tijdens het seizoen wat tests gehad. Eigenlijk zitten we niet zo ver af vergeleken met dit seizoen. Dus laten we zien. Het zou interessant moeten zijn om aan het begin van het seizoen te zien waar de andere fabrikanten staan ten opzichte van ons.

“Het is enorm veel werk voor Yamaha en voor ons. Maar het is een nieuw seizoen, een nieuw hoofdstuk voor ons allemaal. Misschien kunnen we het gat tussen ons en de andere fabrikanten dichten. Dat is ons doel.

“We verwachten niet dat we er meteen bij staan. Maar in de loop van het seizoen denk ik dat we het gat kunnen dichten.”

Yamaha is dit jaar teruggevallen in de MotoGP, waarbij de overstap naar een motorfiets met V4-motor niet de gehoopte winst opleverde. Nadat Yamaha eerder de enige fabrikant was die vasthield aan een vier-in-lijnmotor, neemt het merk de V4-configuratie mee naar 2027, ook al wordt de motorinhoud teruggebracht van 1000cc naar 850cc.

Jack Miller, Pramac Racing

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Hoewel de competitieve verhoudingen mogelijk pas duidelijk worden tijdens de wintertests in februari, kreeg Yamaha in september tijdens een officiële Pirelli-test op de Red Bull Ring al vroeg de kans om zijn 2027-motorfiets met die van de rivalen te vergelijken.

Pramac gelooft dat puur vermogen een zwak punt voor Yamaha blijft, afgaande op de prestaties van het 2027-prototype, terwijl het merk uit Iwata nog altijd bezig is de V4-motoren te doorgronden.

Borsoi hoopt echter ook dat Yamaha met een paar updates tegen eind 2027 “een echte stap vooruit” kan zetten op het gebied van puur motorvermogen.

“We staan pas aan het begin”, voegde hij toe. “We weten dat Oostenrijk door de lay-out van het circuit behoorlijk lastig is voor de motor, met een grote vraag naar prestaties. Op dat vlak hebben we het nog steeds moeilijk. Maar Yamaha werkt daar hard aan.

“Ik hoop dat we in de winter een kleine stap vooruit kunnen zetten om er bij de start klaar voor te zijn. Maar we weten dat we op dat vlak nog niet sterk genoeg zijn. Ik verwacht dat we vanaf het midden of het einde van het seizoen een echte stap vooruit kunnen zetten.”

Pramac, dat eerder deel uitmaakte van Ducati’s satellietstructuur voordat het een nieuwe relatie met Yamaha aanging, speelt een cruciale rol bij het helpen van de fabrikant in de voorbereiding op het aankomende reglement.

“Bij Pramac zijn we heel blij dat we deel uitmaken van dat project”, zei Borsoi. “We hebben geprobeerd al onze inspanningen te leveren. Eigenlijk hebben we gepland om aan het begin van het seizoen naar Japan te gaan om de motor op te halen en al onze tips te geven.

“Laten we zien. Het is een interessant project. Gelukkig beginnen we volgend jaar met de nieuwe regels vanaf nul, dus we hebben een kans.

“We werken opnieuw hard. Want in Oostenrijk testen we verschillende onderdelen, verschillende updates. En op dat moment was er niet alleen één op de baan, maar was ook het Monster [Yamaha]-team op de baan. Izan [Guevera] heeft de motor ook in Oostenrijk getest, wat echt een geweldige test was, en ik was destijds verrast door zijn prestaties.”

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- Het Motorsport.com-team

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