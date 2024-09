Pramac Yamaha heeft eerste rijder voor MotoGP-seizoen 2025 binnen

Het was al duidelijk dat Miguel Oliveira moest uitkijken naar een nieuwe werkgever. Zijn huidige team, Trackhouse Racing, kiest ervoor om in 2025 verder te gaan met Raúl Fernández en Ai Ogura, waardoor de samenwerking met de 29-jarige Portugees eind dit jaar ten einde komt. Toch weet hij nu ook dat hij de komende jaren onderdeel blijft van de MotoGP. Oliveira heeft een fabriekscontract getekend bij Yamaha, zo heeft de Japanse fabrikant donderdag bekendgemaakt. Onderdeel van de deal is dat hij de komende twee seizoenen met fabriekssteun uitkomt voor Pramac Racing, de formatie van Paolo Campinoti die komend seizoen de Ducati's verruilt om het tweede fabrieksteam van Yamaha te worden.

"Ik vind het een geweldige eer om zo'n iconisch merk in onze sport als Yamaha te vertegenwoordigen. Gedurende mijn klim naar de MotoGP heb ik altijd met veel enthousiasme naar de blauwe motorfietsen gekeken", zegt Oliveira over zijn kans bij Pramac en Yamaha. "Nu is het werkelijkheid geworden. Ik wil Yamaha Motor Company bedanken voor haar vertrouwen in zo'n belangrijke overgangsfase van het project. Lin Jarvis was een sleutelfiguur bij het opstarten van de besprekingen en het mogelijk maken van dit project. Ik denk dat ik nuttig kan zijn in deze overgangsperiode om de motorfiets terug aan de top te brengen."

Teambaas Lin Jarvis, die eind dit jaar vertrekt als hoofd van Yamaha Motor Racing en vervangen wordt door Paolo Pavesio, voegt eraan toe dat de ervaring en technische kennis van Oliveira van groot belang kunnen zijn voor Yamaha. "Miguel is een rijder die de technische kennis, ervaring, snelheid en precisie heeft om de prestaties van de Yamaha YZR-M1 te verbeteren. We kijken er enorm naar uit om met hem te werken als belangrijk onderdeel van het MotoGP-project van Yamaha en hij kan rekenen op onze volledige steun."

Oliveira is momenteel bezig aan zijn zesde seizoen in de MotoGP, al is hij sinds 2011 al actief in de Grand Prix-paddock. Via de 125cc en vier volledige Moto3-seizoenen - met P2 in 2015 als beste eindklassering - zette de rijder uit Pragal in 2016 de stap naar de Moto2, waarin hij zes races won en in 2018 als tweede eindigde in het kampioenschap. Met KTM debuteerde Oliveira vervolgens in de MotoGP. Hij bleef het Oostenrijkse merk vier jaar trouw en behaalde vijf Grand Prix-zeges, voordat hij in 2023 naar RNF Racing overstapte voor zijn eerste seizoen op een Aprilia. Het team ging afgelopen winter over in Trackhouse, waarvoor Oliveira nog altijd racet. Dit seizoen staat hij dertiende in de tussenstand met 60 punten. Zijn beste resultaat is een tweede plek in de sprintrace op de Sachsenring.