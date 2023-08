Zarco verlaat Pramac en bevestigt overstap naar LCR Honda

De afgelopen weken werd er al het nodige gespeculeerd over de toekomst van Johann Zarco. Hij werd in verband gebracht met een vertrek bij huidige werkgever Pramac Ducati om de overstap te maken naar LCR Honda. Het satellietteam van Honda moest op zoek naar een nieuwe coureur doordat Alex Rins na het lopende seizoen vertrekt naar het fabrieksteam van Yamaha. Op de zondag van de Grand Prix van Oostenrijk beginnen de puzzelstukjes dan daadwerkelijk in elkaar te vallen. Pramac kondigde een uur na afloop van de race op de Red Bull Ring namelijk aan dat Zarco na het huidige seizoen vertrekt.

Zarco voegde zich in 2021 bij Pramac Ducati. Dat leverde tot dusver nog geen overwinningen op, maar wel stond hij inmiddels twaalf keer voor de renstal op het podium. Vier van die podiumplaatsen behaalde hij in het huidige MotoGP-seizoen. Teambaas Paolo Campinoti prijst zich gelukkig met de inbreng van de 33-jarige coureur uit Cannes in de afgelopen jaren. "Het team heeft met Johann een significante stap voorwaarts gezet, niet in de laatste plaats door zijn immense talent", zegt Campinoti. "Ik vind het jammer dat hij volgend seizoen niet langer onderdeel is van onze familie, maar ik wens hem al het beste voor zijn toekomstige ondernemingen."

Met het vertrek bij Pramac komt er voor Zarco na vier jaar ook een einde aan de samenwerking met Ducati. In 2020 racete hij voor het eerst op een machine van het merk uit Bologna, destijds bij Avintia. "Aan het einde van het jaar vertrek ik met een lach, want het team en Ducati hebben mij veel gegeven en samen hebben we gestreden voor significante prestaties", vertelt Zarco over zijn beslissing om te vertrekken. "Volgend jaar sta ik voor een nieuwe uitdaging, maar eerst wil ik dit kampioenschap samen met het team zo goed mogelijk afsluiten. Ik wil het hele team, Ducati en alle mensen met wie ik de afgelopen jaren heb samengewerkt enorm bedanken. Het ultieme doel blijft om bovenaan het podium te staan en samen met Paolo Campinoti, die ik wil bedanken voor de steun die hij vanaf de eerste dag heeft gegeven, vol trots het Franse volkslied te zingen."

Zarco bevestigt overstap naar LCR

De afgelopen tijd werd Zarco al nadrukkelijk in verband gebracht met een overstap naar LCR Honda. De renstal van teambaas Lucio Cecchinello heeft de komst van de coureur uit Cannes nog niet officieel bevestigd, maar na de Oostenrijkse GP deed Zarco dat zelf wel bij Canal+. "Ik ben de komende twee jaar onderdeel van de Honda-clan bij Team LCR", zei hij. "We hebben elkaar in 2019 al drie races leren kennen en het is geweldig dat we weer bij elkaar komen. Het duurt nog zes maanden, dus we hebben nog tijd om het seizoen goed af te sluiten bij Pramac. Het is een beslissing die enige tijd heeft gekost, want een winnende motor verlaten om een motor te ontwikkelen die voorheen won, maar dat nu niet meer doet, is interessant. En gezien het stadium van mijn carrière is het niet verkeerd om te zeggen dat ik mijn plek voor de komende twee jaar heb veiliggesteld."