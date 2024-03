Pramac: Tijd van Jorge Martín bij satellietteam zit erop na 2024

Afgelopen weekend begon Jorge Martín met een sprintzege en een derde plek in de Grand Prix van Qatar aan zijn vierde MotoGP-seizoen. Net als de drie voorgaande jaren racet hij voor Pramac, het satellietteam van Ducati. In die hoedanigheid speelt het klaarstomen van talenten voor het fabrieksteam een belangrijke rol bij het Italiaanse team van Paolo Campinoti, maar ondanks een uitstekend 2023 heeft Martín nog geen promotie kunnen afdwingen. Toch vermoedt teammanager Gino Borsoi dat het niet lang meer duurt voordat de Spanjaard vertrekt bij Pramac.

"Persoonlijk denk ik dat Jorges tijd bij Pramac een beetje ten einde komt, of je het nu leuk vindt of niet. Hij rijdt hier al vele jaren. Hij begon hier in zijn eerste MotoGP-seizoen en we zitten nu in het vierde jaar", geeft Borsoi aan in een exclusief interview met Motorsport.com. "De volgende stap moet een fabrieksmotor zijn, dat kan bij Ducati of een ander merk. Hij blijft bewijzen dat hij een van de snelste, zo niet de snelste is en dat hij op gelijke hoogte staat met Pecco. Naast een geweldig seizoen met ons dit jaar verdient hij volgend jaar een fabrieksmotor."

Ducati speelt een belangrijke rol bij de rijderskeuze van Pramac, dat nog altijd het doel heeft om talenten klaar te stomen voor het fabrieksteam. "Natuurlijk zijn we onderdeel van een Ducati-project. Pramac is opgezet om het juniorteam te zijn, een team waar jonge rijders of rijders met een bepaalde ervaring rijden om beoordeeld te worden en waar mogelijk door te laten stromen naar het fabrieksteam", verklaart voormalig 125 cc-rijder Borsoi. "Dit is het project waar Pramac mee begon. Ik weet dat dit nog altijd het idee is, maar ook de reden van onze geweldige connectie met Ducati en het fabrieksteam."

Als Martín na het huidige MotoGP-seizoen inderdaad vertrekt bij Pramac, komt er wel weer een zitje vrij. Motorsport.com kon eerder deze maand melden dat dit plekje naar Moto2-talent Fermín Aldeguer gaat, nadat de 18-jarige Spanjaard een deal met Ducati heeft getekend. Toch staat volgens Borsoi niet vast dat Aldeguer ook daadwerkelijk bij Pramac terechtkomt. "Ducati heeft Aldeguer aangetrokken. Nu is het een kwestie van waar Ducati hem wil plaatsen."