Pramac Ducati onthult motor voor MotoGP-seizoen 2022

Het tweede team uit de Ducati-stal kende een rustige winter. De beide coureurs Jorge Martin en Johann Zarco bleven aan boord, zij staan nog tot het eind van 2022 direct onder contract bij Ducati. Enkel het vertrek van teammanager Francesco Guidotti naar KTM zorgde voor een verschuiving in het management van de formatie. Zijn taken zijn overgenomen door Claudio Calabresi, die al langer werkzaam was voor de MotoE-afdeling van het team.

De livery van de Ducati GP22 is op een aantal vlakken subtiel aangepast. Waar de kleurstelling vorig jaar overwegend rood was, heeft de motor dit seizoen meer wit en blauw gekregen. De Franse coureur Zarco was daar vanzelfsprekend zeer gelukkig mee. "Hij is prachtig", reageerde Martin, die de machine woensdagmiddag voor het eerst zag. "We hebben het design van de motor een beetje herzien, ik ben er heel blij mee", vertelde teambaas Paolo Campinoti. "We hebben ons management een beetje aan moeten passen, maar we zijn niet voor niets een team. We hebben goede mensen aan boord en kunnen dat soort zaken goed opvangen. Met deze rijders kunnen we echt prachtige dingen laten zien dit seizoen."

Pramac Ducati werkte in 2021 haar succesvolste seizoen tot nu toe af met een overwinning van debutant Martin in de Grand Prix van Stiermarken. Ondanks een crash in de GP van Portugal, waardoor hij enkele races uitgeschakeld was, was Martin in 2021 de beste nieuwkomer op de MotoGP-grid. Hij scoorde twee pole-positions en naast de overwinning nog drie podiums. Daarmee eindigde hij op de negende plaats in het klassement. Zarco scoorde vier podiumfinishes in beide Qatar-races, Le Mans en Barcelona. Hij stond op enig moment zelfs aan de leiding in het klassement, maar kwam er in de tweede helft van het seizoen niet aan te pas. In het klassement eindigde hij desondanks op de vijfde plaats en dat was een opvallende ommekeer. Zijn loopbaan was een jaar eerder op sterven na dood, maar bij Ducati heeft de Fransman zijn carrière een nieuwe impuls kunnen geven. Een overwinning in de MotoGP-klasse ontbreekt echter nog op zijn palmares.

Ook dit jaar staat het Formule 1-logo weer op de motoren van Pramac Ducati.

Zaterdag en zondag beginnen Martin en Zarco aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Dan begint het eerste deel van de MotoGP-wintertest in Sepang.

