Pramac Ducati onthult machines van Miller en Bagnaia

Ondanks een stroom aan geruchten over de toekomst van Jack Miller bij Ducati heeft de renstal van Francesco Guidotti in 2020 toch weer dezelfde line-up. Miller toonde zich afgelopen seizoen regelmatig als de beste Ducati-rijder, Francesco Bagnaia scoorde enkele goede resultaten maar kende door tal van crashes ook veel tegenslag. Beide rijders van het satellietteam krijgen in 2020 de nieuwste Ducati tot hun beschikking.

