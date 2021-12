Pramac Ducati stelt nieuwe MotoGP-teammanager aan

Calabresi loopt al zo’n twee decennia rond in de MotoGP-paddock. Hij was sinds de oprichting van de MotoE voor Pramac actief als teammanager in de elektrische raceklasse. De Italiaan krijgt in zijn nieuwe rol ondersteuning van Fonsi Nieto. Hij maakt de stap van rijderscoach naar sportief directeur. De voormalig 250cc wereldkampioen werd in eerste instantie in verband gebracht met de rol als teammanager, maar uiteindelijk besloot Pramac om het hoofd van de elektrische tak te promoveren.

Pramac teameigenaar Paolo Campinoti legde uit: “De stap die Claudio binnen ons team maakt, bewijst het vertrouwen dat ik in hem heb. Ik ben ervan overtuigd dat hij na drie seizoenen als teammanager in MotoE klaar is voor deze nieuwe en belangrijke uitdaging. We kijken ernaar uit dit avontuur samen te beginnen, ervan overtuigd dat Pramac Racing een van de topteams in de MotoGP is.”

Calabresi volgt Guidotti op. Eerder deze maand maakte hij bekend Pramac in te ruilen voor KTM, waar hij de plaats inneemt van Mike Leitner. Zijn opvolger Calabresi zei over de nieuwe stap: “Ik ben zeer trots dat Paolo aan mij gedacht heeft voor deze functie. We werken al meerdere jaren samen aan diverse projecten en hebben een goede vriendschap en onderling respect opgebouwd. Nu begint een nieuw hoofdstuk voor me.”