Pramac Ducati onthult compleet nieuwe MotoGP-livery voor 2024

De afgelopen maand stond voor de MotoGP in het teken van wintertests in Maleisië en Qatar, maar ook van de onthulling van de diverse liveries voor het nieuwe seizoen. Pramac Ducati Racing was woensdag het laatste team dat kleur bekende. De renstal van Jorge Martín en aanwinst Franco Morbidelli onthulde tijdens de mediadag van de Formule 1 in Bahrein de kleurstelling voor de Ducati Desmosedici GP24. In vergelijking met de voorgaande jaren is de livery compleet anders. Daar waar de Pramac-motoren de afgelopen jaren hoofdzakelijk wit met enkele rode en paarse accenten waren, is de witte kleur helemaal verdwenen in 2024. De basis van de GP24 is paars en dat wordt aangevuld met rode accenten. Ook is er op sommige plekken ongeverfd koolstofvezel te zien.

Pramac kende in 2023 het beste jaar uit de geschiedenis van het team. Nadat de Italiaanse formatie in 2021 en 2022 al goed presteerde met de vierde plaats in het kampioenschap voor teams, werd afgelopen seizoen zelfs de wereldtitel gewonnen. Pramac werd daarmee het eerste satellietteam dat dit kampioenschap won sinds de oprichting van het teamkampioenschap in 2002. Er werden in totaal vijf Grand Prix-zeges en negen overwinningen in sprintraces geboekt, waarvan het gros op naam van Martín kwam. Teamgenoot Johann Zarco boekte in Australië één overwinning, de eerste in zijn MotoGP-loopbaan.

Zarco vertrok na het afgelopen MotoGP-seizoen na drie jaar bij Pramac. De Fransman gaat in 2024 aan de slag bij Honda's satellietteam LCR. Zijn plek bij het satellietteam van Ducati wordt dit jaar overgenomen door Morbidelli, die zelf na ruim twee seizoenen is vertrokken bij het fabrieksteam van Yamaha. De Italiaan komt aan de zijde van Martín te rijden, die zijn beste MotoGP-seizoen tot dusver afleverde in 2023. De Spanjaard schreef vier Grands Prix op zijn naam, won negen sprintraces en deed tot de laatste race van het seizoen mee om de wereldtitel. Uiteindelijk moest hij die na een crash in de Grand Prix van Valencia laten aan Ducati-fabrieksrijder Francesco Bagnaia.

Na de onthulling van de elfde en laatste MotoGP-livery van 2024 is het wachten op de openingsrace van het seizoen. Die wordt tussen 8 en 10 maart verreden op het Lusail International Circuit in Qatar.