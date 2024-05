Pramac antwoordt Márquez: "Alleen wij hebben 2025-motor Ducati"

Pramac is al jarenlang een trouw klantenteam van Ducati en beschikt al enkele jaren over het nieuwste materiaal van de Italiaanse fabrikant. Op de Ducati GP24 gaat Jorge Martín namens het team aan de leiding van het kampioenschap, al is nog onduidelijk of de samenwerking de komende jaren wordt voortgezet. Pramac heeft een optie in het contract om de komende twee jaar door te gaan met twee fabrieksmotoren van Ducati, al heeft Yamaha ook interesse getoond in een samenwerking.

Die fabrieksmotoren van Ducati lijken nu echter onderdeel te worden van de soap rond Marc Márquez. De zesvoudig MotoGP-kampioen wil in 2025 graag op een officiële motor van Ducati zitten, wat hij alleen bij huidige werkgever Gresini of bij het fabrieksteam wil doen. Een overstap naar Pramac ziet de Spanjaard niet zitten en dus zou Ducati de afspraken in de deal met Pramac moeten aanpassen om Márquez in 2025 van een fabrieksmotor te voorzien. De kans dat dit gaat gebeuren, is echter heel klein. Dat benadrukt Gino Borsoi, de teambaas van het Italiaanse satellietteam.

"We hebben veel respect voor een achtvoudig wereldkampioen. Ik kan alleen maar zeggen dat Pramac een geweldig team is. We zijn een geweldige familie en ieder jaar leveren we beter werk", zegt Borsoi bij DAZN. "In 2023 hebben we historie geschreven met het wereldkampioenschap voor teams, de eerste keer dat een privéteam die titel won. We streden om de wereldtitel en dit jaar gaat Jorge Martín aan de leiding van het kampioenschap. Iedere keer dat we op de baan verschijnen, hebben we een nieuwe kans om een beter team te zijn. We hebben de twee fabrieksmotoren van Ducati en volgend jaar gaan we op dezelfde voet door."

Het is nog niet bekend of Pramac de optie in het contract met Ducati daadwerkelijk gelicht heeft om in 2025 aan de start te verschijnen met fabrieksmotoren, of dat het team op deze manier de druk op Márquez hoopt op te voeren. De fabrikant uit Bologna heeft nog geen opheldering gegeven over de situatie met de satellietteams voor volgend jaar. Ook op de uitspraken van Márquez van donderdag heeft het merk vooralsnog niet gereageerd. De 31-jarige rijder uit Cervera heeft naar verluidt ook een aanbieding van de Pierer Mobility Group op zak om op een KTM volgend jaar te verschijnen.