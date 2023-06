Prachtige actie bezorgt Martin zege in sprintrace MotoGP Duitsland

Zaterdagochtend pakte Francesco Bagnaia de pole-position door de snelste tijd te rijden in de kwalificatie voor de Grand Prix van Duitsland. Hij verzekerde zich daarmee niet alleen van de beste startpositie voor de race op zondag, maar ook voor de zaterdagse sprintrace. Luca Marini en Jack Miller voegden zich bij hem op de eerste startrij, terwijl Marc Marquez ondanks maar liefst drie crashes in de kwalificatie toch op de zevende startpositie mocht plaatsnemen.

Om 15.00 uur begonnen de twintig coureurs aan de vijftien ronden tellende sprintrace op de Sachsenring. Miller kwam het beste van zijn plek, maar moest in bocht 2 toch toezien hoe Bagnaia de leiding behield. Jorge Martin en Marquez klommen vanaf P6 en P7 op naar de vierde en vijfde stek achter Luca Marini, die halverwege de eerste ronde al gepasseerd werd door de Pramac Ducati-rijder. Martin zette vervolgens door met een inhaalactie op Miller in bocht 11, waarna hij bij aanvang van de tweede ronde de aanval inzette op Bagnaia. Dit zorgde er echter voor dat beide rijders wijd gingen in bocht 1, waardoor Miller kon profiteren en de leiding veroverde.

Het tempo van KTM-rijder Miller lag vooraan niet bijzonder hoog en dat zorgde ervoor dat er een kopgroep van vijf man ontstond. Bagnaia begon de druk inmiddels op te voeren en heroverde de leiding in de derde ronde in bocht 12, waarna Miller in de eerste bocht counterde. Dit bood Martin de kans om dan echt aan te pikken, om in de vierde ronde richting de twaalfde bocht zowel Miller als Bagnaia met één actie te pakken. De Spanjaard wist vooraan meteen een gaatje te slaan richting de Australiër achter hem, die een ronde later ook zijn meerdere moest erkennen in de regerend wereldkampioen.

Martin had op dat moment al een gaatje van een seconde te pakken ten opzichte van Bagnaia, die hij in de daaropvolgende ronden langzaam zou uitbreiden tot een marge van twee seconden. Miller kon het tempo ook niet helemaal volgen en belandde in niemandsland, doordat Marini de tweede KTM van Brad Binder ophield. De Zuid-Afrikaan opende in de voorlaatste ronde de aanval op de vierde stek, maar haalde de eerste bocht niet en zag de VR46 Ducati-coureur daardoor weer langszij komen. Maverick Viñales maakte dat al niet meer mee, want hij gleed in de twaalfde ronde onderuit in bocht 1 om na de afgestapte Jonas Folger de tweede uitvaller te worden.

Vooraan stond er intussen geen maat op Martin, die na vijftien ronden als winnaar werd afgevlagd in de sprintrace op de Sachsenring. Aan de finish had de Pramac-coureur ruim twee seconden voorsprong op Bagnaia, terwijl Miller ietwat in niemandsland naar de derde plek reed. Marini hield uiteindelijk stand voor de vierde plaats, terwijl Johann Zarco zich in de laatste ronde met het breekijzer langs Binder knokte voor de vijfde positie. Achter de tweede fabriekscoureur van KTM werd Marco Bezzecchi zevende, daarachter pakten Alex Marquez en Aleix Espargaro de laatste puntjes. Marc Marquez kon het tempo niet volgen en viel gedurende de sprintrace terug naar de elfde positie, terwijl Fabio Quartararo geen potten kon breken na een matige start en dertiende werd.

Uitslag sprintrace MotoGP GP van Duitsland