Portret Joan Mir: Wie is de nieuwe wereldkampioen MotoGP?

Joan Mir Mayrata wordt op 1 september 1997 geboren in Palma de Mallorca. Dankzij zijn oom Joan Perelló krijgt Mir al op jonge leeftijd het racevirus te pakken. Hij is zes jaar oud als hij zijn eerste motor krijgt, een Polini. Die wordt een jaar later ingeruild voor een Honda QR. Als zijn oom uitkomt in het wereldkampioenschap 125cc, dramt Mir bij zijn vader of hij ook mag racen. De twee komen bij Chico Lorenzo, de vader van Jorge en de eigenaar van een raceschool op Mallorca. Lorenzo senior is onder de indruk en noemt hem een van de grootste talenten die ooit bij hem binnen is gekomen. Op een groot parkeerterrein worden hem de kneepjes van het vak bijgebracht, maar het racevirus vraagt al snel om meer competitie en grotere circuits. Opvallend genoeg is niet eilandgenoot Jorge Lorenzo op dat moment zijn idool. Nee, dat is Valentino Rossi. De Italiaan pakt zijn laatste wereldtitel in 2009, het jaar dat Mir onder de vleugels van Dani Vadillo verder gaat met het bouwen van een carrière in de racesport.

Van het kampioenschap van de Balearen tot de Red Bull Rookies Cup, Mir laat overal zien tot wat hij in staat is. In zijn eerste jaar in de Rookies Cup haalt hij de finish in elke race, op twee wedstrijden na staat hij telkens in de punten. Een jaar later eindigt hij als tweede in dat prestigieuze kampioenschap. Leopard-teammanager Christian Lundberg is een van de mannen die zijn oog heeft laten vallen op de snelle jongeling van Mallorca en legt hem vast voor CEV Moto3, de voorloper van het wereldkampioenschap. Al in de eerste race in de Algarve is het raak. Mir wint de race. Hij valt de volgende twee races in Le Mans en Barcelona weliswaar uit, maar doet er dan nog eens drie overwinningen op rij bij. Aan het eind van dat jaar lonkt de Grand Prix-paddock al en als vervanger van Hiroki Ono maakt hij zijn debuut op Phillip Island.

In 2016 debuteert hij dan voltijds in de Grand Prix-paddock. Zijn teamgenoten zijn niet de minste, zo weten we nu. Fabio Quartararo en Andrea Locatelli maken eveneens deel uit van de formatie, die op dat moment met KTM-machines rijdt. Het debuutseizoen van Mir is nog niet halfweg of hij mengt zich al in de strijd om podiumplekken en overwinningen. In de Grand Prix van Oostenrijk verslaat hij de latere wereldkampioen Brad Binder, Enea Bastianini en teamgenoot Quartararo. Binder zal later toegeven dat hij op dat moment al door heeft dat Mir een bijzondere coureur is. Hij werkt een bijzonder constant seizoen af, staat nog twee keer op het podium en wordt vijfde in het eindklassement. Het levert hem tevens de titel rookie van het jaar op. Het is de opmaat naar een fabelachtig 2017.

Meest dominante Moto3-kampioen ooit

Mir domineert dat jaar met maar liefst tien overwinningen (een record in Moto3), twee tweede plaatsen en een derde plaats. Hij noteert slechts één nulscore. Op Phillip Island, de plek waar hij twee seizoenen eerder zijn debuut maakte, wint hij ook en sleept hij de wereldtitel in de wacht. De resultaten spreken voor zich, maar ook met zijn stijl laat Mir zien dat hij een getalenteerde piloot is. Het is een genot om hem aan het werk te zien op het circuit, maar ook in zijn communicatie met de buitenwereld laat Mir zien dat hij uit het juiste hout gesneden is.

Als wereldkampioen maakt Mir het seizoen erna zijn debuut in de Moto2, maar het blijkt niet meer dan een tussenstap. Bij Marc VDS rommelt het bovendien, maar ook daar laat hij mooie dingen zien. Terwijl het seizoen in volle gang is, vechten de MotoGP-fabrikanten al om de handtekening van de jongeling. Bij HRC Honda tekent hij in het voorjaar zelfs een voorcontract, maar men laat de deadline verstrijken. Suzuki weet Mir te overtuigen, het team is een plek waar jonge rijders kunnen groeien. Dat is onder meer te danken aan teambaas Davide Brivio, die de touwtjes in handen heeft bij de formatie. Het geeft voor Mir de doorslag dat het merk met de blauwe motoren de juiste keuze is.

MotoGP-debuut met twee gezichten

Het debuutseizoen van Joan Mir op het hoogste niveau is er een met twee gezichten. Tijdens de openingsrace maakt hij indruk met een achtste plaats, slechts vijf seconden achter de winnaar. Mir ontwikkelt zich gestaag, zoals je dat van een debutant verwacht. Binnen zijn team zien ze dat ook. “De data maakte direct duidelijk hoe snel hij was”, zegt data-engineer Claudio Rainato in gesprek met Motorsport.com. In Brno gaat het echter vreselijk mis tijdens de test op de maandag na de race. Aan het eind van het rechte stuk komt Mir met een gang van 300 kilometer per uur ten val. Hij loopt gekneusde longen op en mist daardoor de races in Oostenrijk en Groot-Brittannië. Het herstel duurt uiteindelijk nog maanden.

Mir keert weliswaar terug en scoort bij zijn comeback op Misano direct een achtste plaats. Later wordt hij in een spectaculaire wedstrijd op Phillip Island nog vijfde. Pas aan het begin van 2020 is hij weer helemaal de oude. Mir staat in zijn eerste seizoen in de schaduw van Alex Rins, die twee races wint. Hij accepteert dat. Ook het feit dat voormalig teamgenoot Quartararo een buitengewoon indrukwekkend debuutseizoen kent, brengt hem niet van de wijs. Mir is een solide kracht voor Suzuki en tijdens de winter ontdekt hij wat hij moet doen om sneller te worden. “In 2019 deed ik beter m’n best en ging ik steeds langzamer. Nu ben ik met minder inspanning sneller”, stelt Mir in gesprek met onze collega Oriol Puidgemont.

"Joan heeft altijd plezier als hij op de motor stapt. Elke training, elke sessie, op elke motor. Voor hem is het altijd een feest om te rijden."

Eén van zijn grootste kwaliteiten als coureur is dat hij de moeilijkste dingen op de baan er makkelijk uit laat zien, zegt zijn collega en vriend Tito Rabat op een vraag van ondergetekende. Maar ook de routinier met wie hij veel traint en tijd doorbrengt heeft niet direct op de vraag waarom Joan Mir zo speciaal is. “Als ik toch iets zou moeten zeggen: Hij heeft vooral ontzettend veel plezier als hij op de motor stapt. Elke training, elke sessie, op elke motor, voor hem is het altijd een feest om te rijden”, zegt Rabat. Dat plezier spat er ook in 2020 vanaf, het jaar dat Mir zijn definitieve doorbraak beleeft. Hij maakt indruk tijdens de tests, maar kent flinke tegenslag in de eerste twee races van het seizoen. Tijdens de GP van Andalusië evenaart hij zijn persoonlijk beste resultaat tot dan toe, een vijfde plaats. Een week eerder gaat hij onderuit. Ook in Tsjechië gaat het mis, al is dat niet zijn eigen schuld. Hij is het slachtoffer van een opportunistische Iker Lecuona, die hem ondersteboven rijdt.

Mir verliest zich niet in de negativiteit en de Oostenrijkse GP is het keerpunt. Vanaf dat moment begint het te draaien. Waar Rins na een duel met racewinnaar Dovizioso crasht, blijft Mir overeind en haalt hij zijn eerste podium binnen. Mir rijdt op dat moment alsof hij al jaren actief is in de MotoGP. De volwassenheid op de baan en zijn ‘normale’ gedrag buiten het circuit maken hem al gauw tot een van de kandidaten voor de wereldtitel. Maar eerst wil hij winnen. Een week later dient de kans op een overwinning zich al aan tijdens de GP van Stiermarken, maar een rode vlag gooit roet in het eten. Mir wanhoopt niet.

Daar is wel een verklaring voor, vindt zijn trainer en vertrouwenspersoon Tomás Comas. “Joan is een slimme jongen, een competente gast”, zegt Comas in een gesprek met Motorsport.com. “En het belangrijkste, hij is een normale gast. Ik denk dat het ook komt door de mensen die hij om zich heen heeft. Het is voor een sporter heel belangrijk om respect te hebben en welbespraakt te zijn. Hij zegt nooit iets om zomaar iets te zeggen, hij hoeft zijn stem niet te verheffen om gehoord te worden. Natuurlijk heb ik wel eens een discussie met hem, maar ik ben altijd goudeerlijk. En hij ook.” Comas heeft gezien dat Mir dit seizoen veranderde, in zijn vijfde jaar op het wereldtoneel heeft hij opnieuw een stap gemaakt. “Hij is nu rustiger op persoonlijk vlak, maar ook in zijn werk. Hij heeft zijn leven op orde, samen met zijn vriendin Alejandra. Hij heeft een heel rustig leven. Op professioneel vlak heeft hij een stap voorwaarts gemaakt. In een nieuwe omgeving, zoals in 2019, is het normaal dat je advies vraagt van mensen. Nu neemt hij zijn beslissingen steeds vaker op eigen initiatief, hij heeft wat dat betreft een enorme stap gemaakt.”

‘Joan wil geen aandacht trekken door uitspattingen’

In de zes races na de Stiermarken GP staat Mir maar liefst vijf keer op het podium. Hij heeft de leiding in het kampioenschap overgenomen. Ondanks alle vragen en alle aandacht die komt kijken bij een rol als WK-leider, stelt hij: “Ik ben nog niet met het kampioenschap bezig.” Naarmate de tijd vordert krijgt hij er steeds meer vragen over. Mir weet altijd een creatieve manier te vinden om de vraag te beantwoorden zonder dat hij de druk bij zichzelf legt. Ook dat is een kwaliteit. De jacht op de eerste overwinning is ondertussen nog altijd in volle gang.

Die overwinning komt op zondag 8 november, misschien wel het beste moment om het dan toch te doen. Mir verslaat Rins in een rechtstreeks gevecht en zet een reuzenstap richting de wereldtitel. Het is een tentoonstelling van zijn zelfvertrouwen, zijn koele aanpak en de pure snelheid. Het zijn de karaktertrekken van een kampioen. Zijn leven zal er op sportief vlak door veranderen, maar hij blijft dezelfde persoon. Dat zegt zijn manager en adviseur Paco Sanchez: “Joan is een hele normale jongen, hij is niet zo van de uitspattingen die je bij andere rijders wel ziet. Hij heeft twee mooie auto’s (een Audi RS6 en een Ford Raptor) maar niemand weet dat omdat hij daar niet mee te koop loopt. Hij wil de aandacht niet op een andere manier op zich vestigen. Hij heeft zijn huis betaald en heeft zijn financiën goed op orde. 60 procent van zijn inkomsten investeert hij weer, 20 procent gaat richting de bank en van de laatste 20 procent leeft en geniet hij”, aldus Sanchez.

Tijdens de tweede race in de Sinaasappelstad is het dan zover. Mir wordt zevende in de Grand Prix van Valencia en stelt daarmee de wereldtitel in de MotoGP veilig. Hij is na Alex Crivillé, Jorge Lorenzo en Marc Marquez de vierde Spaanse wereldkampioen op het hoogste niveau. De eerste van Suzuki sinds 2000, de opvolger van Kenny Roberts Jr. en een coureur met nog een heel raceleven voor zich. Van Joan Mir kunnen we nog jaren genieten.

MotoGP-wereldkampioen Joan Mir, Team Suzuki MotoGP

Met medewerking van Oriol Puigdemont, MotoGP-editor Motorsport.com