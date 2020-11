Polesitter Espargaro wil graag winnen: “Zet alles op het spel"

“Het voelt eerlijk gezegd heel goed, deze pole-position”, begon Espargaro, die Alex Rins in Q2 versloeg met een 1.40.434. “Het risico op een crash was enorm groot. Net voor de start van de sessie dacht ik nog hoe riskant het zou worden in Q2. Het was lastig, ik heb veel risico genomen, maar toch was het moeilijk. We hebben nu drie races op rij en elke fout is heel kostbaar. Dit zijn m’n laatste races bij KTM en ik wil ze niet missen, er schoot van alles door m’n hoofd tijdens dit rondje. Maar gelukkig ging het goed.

Espargaro vertrekt aan het eind van dit seizoen naar Honda. Hoewel hij voor de start van dit seizoen de uitgesproken kopman was bij KTM, heeft hij nog niet op de hoogste trede van het podium gestaan. Zijn merkgenoten Brad Binder en Miguel Oliveira kregen dat wel voor elkaar. Ondanks dat de Spanjaard zijn goede positie in het kampioenschap (8ste met 90 punten) wil koesteren, wil hij alles op het spel zetten om voor de overwinning te gaan in Valencia. “We spelen morgen alles of niets, een tussenweg is er niet”, vervolgde hij. “We hebben nog maar drie races te gaan en we hopen een goede plek in het kampioenschap te halen. Dat kunnen we alleen doen door goede races te rijden en ik wil in elke race risico nemen om dat te halen. We willen punten scoren. Ik wil alles geven, misschien kost me dat een valpartij. We doen ons best in het kampioenschap, maar uiteindelijk moet je gewoon elke race goed scoren.”

Coureurs en teams hebben niet veel informatie op een droge baan, men verwacht dat de race zondag onder droge omstandigheden verreden kan worden. Ondanks dat heeft Espargaro een duidelijke strategie: “Als Alex [Rins] me bij de start inhaalt, wil ik graag zien hoe snel hij is. Ik ga pushen als ik de kopstart pak en dan proberen om weg te rijden. Dan moeten we zien hoe de banden reageren. Het is in ieder geval duidelijk dat ik een goed resultaat wil en daarvoor alles zal riskeren. Het wordt lastig, maar dat wordt heel belangrijk.”

Rins: “Ik moet profiteren van deze startpositie”

Alex Rins greep naast zijn eerste pole-position in de MotoGP, maar ook een tweede plaats is voor de Suzuki-rijder al een mooie opsteker. De kwalificatie was de afgelopen jaren en ook dit seizoen nog het grootste probleem voor Suzuki. Met het oog op de race hoopt Rins gebruik te maken van zijn uitstekende uitgangspositie. “We moeten profiteren van deze startpositie”, reageerde Rins, die anticipeert op een lastige race. “Het wordt een verrassing voor iedereen, niemand weet hoe het gaat op een droge baan. Er zal niet veel grip zijn, dat is ook een vraagteken. Het wordt een lange race, zeker niet eenvoudig.”