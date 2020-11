Polesitter Oliveira wil ‘niet overmoedig’ worden voor thuisrace

Oliveira pakte op het Autódromo Internacional do Algarva zijn eerste pole-position. Hij versloeg Yamaha-coureur Franco Morbidelli met een marge van 44 duizendsten van een seconde. De Tech 3-coureur stelt dat de concurrentie aan het begin van de race behoorlijk sterk is en heeft vraagtekens wat betreft het uithoudingsvermogen van de banden. Oliveira is wat dat betreft terughoudend over zijn verwachtingen.

“Het is heel lastig om er iets over te zeggen, we hebben hier nog nooit een race gehad en om weg te rijden moet alles goed vallen”, zei de polesitter. “Het is zeker een mooie manier om te winnen, dat is zeker. Maar ik denk dat we aan het begin van de race een paar sterke tegenstanders hebben. Na vijftien ronden weet ik niet wat er gaat gebeuren met de banden. We mogen optimistisch zijn, we mogen vertrouwen hebben. Maar we mogen niet overmoedig worden.

Gevraagd of een thuisrace meer druk met zich meebrengt, zei Oliveira: “Nee, ik zie het niet als extra druk. Het is voor mij een voorrecht dat we hier mogen racen. Ik wil goed presteren, ik wil me hier vermaken. Het feit dat we hier in Portugal zijn maakt het speciaal voor mij. Ik wil ervan genieten, zo kijk ik er tegenaan.”

Morbidelli’s ‘hart is niet hersteld’ voor nog een duel met Miller

Oliveira deelt de eerste startrij zondag met Morbidelli en Jack Miller, twee coureurs die het vorige week nog met elkaar aan de stok hadden in de GP van Valencia. Morbidelli behoort zondag weer tot de favorieten voor de race, maar heeft geen zin in nog een spannend duel met Pramac Ducati-rijder Miller: “Ik hoop het niet, mijn hart is nog niet hersteld voor nog zo’n race.” Miller reageerde met een glimlach: “Als hij dat zegt heb ik deze keer misschien een betere kans! Nee, ik denk dat het op Valencia lastig inhalen is, maar hier [Portimao] is het nog moeilijker. Je moet de motor er echt tussen drukken, maar dan verlies je wel veel snelheid.”