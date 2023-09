Polesitter Martin soeverein naar zege in MotoGP-sprintrace Misano

Onder een strakblauwe lucht en met een temperatuur van zo'n 30 graden maakten de MotoGP-coureurs zich zaterdagmiddag op voor de sprintrace van de Grand Prix van San Marino. Eerder op de dag verzekerde Jorge Martin zich van de pole-position door bijna een halve seconde van het ronderecord van Misano af te rijden. Hij zette Marco Bezzecchi op bijna vier tienden achterstand, terwijl Francesco Bagnaia de derde startplek veroverde. De top-drie van het kampioenschap vormde dus de eerste startrij voor de sprintrace over dertien ronden, die iets na 15.00 uur begon.

Terwijl Franco Morbidelli in de achterhoede heel moeizaam van zijn plek kwam, verliep de start voor Martin uitstekend. De Pramac Ducati-coureur dook als leider de eerste bocht in, terwijl Bagnaia de tweede stek overnam van Bezzecchi. Dani Pedrosa nam intussen de vierde positie over, voor Maverick Viñales en Aleix Espargaro. Brad Binder kende intussen een povere start en kwam na de eerste ronde door als nummer negen, achter Luca Marini en Marc Marquez. Vooraan sloeg Martin meteen een gaatje richting Bagnaia, die op zijn beurt in de tweede ronde in bocht 10 werd gepasseerd door Bezzecchi. Binder begon op dat moment aan zijn opmars door in bocht 4 voorbij te gaan aan Marquez, om in de tiende bocht zowel Marini als Espargaro te grazen te nemen en P6 over te nemen.

In de derde ronde deed Binder zijn eerste poging om Viñales te passeren voor de vijfde stek, maar daarmee had hij geen succes. Het zette wel een kettingreactie in werking, die Marquez voorbij Espargaro hielp in gevecht om de achtste stek. De zesvoudig MotoGP-kampioen van Honda zou die plek enkele ronden later echter alweer prijsgeven. Bezzecchi had het gaatje met Martin intussen bijna helemaal dichtgereden, toen hij in de vierde ronde in de laatste bocht een foutje maakte en weer van voor af aan kon beginnen. Twee ronden later deed Binder vervolgens een nieuwe aanval op de vijfde plek van Viñales en ditmaal had de KTM-coureur wel succes.

De situatie aan het front consolideerde op dat moment, want Bezzecchi bleek niet direct bij machte om het gat met Martin opnieuw dicht te rijden. Bagnaia voelde intussen de hete adem van Pedrosa in zijn nek, want de testcoureur van KTM wist het gaatje met de regerend wereldkampioen helemaal te dichten. Tot een echte inhaalpoging kwam het aanvankelijk niet voor Pedrosa, mede doordat Bagnaia ijzersterk bleek op de remmen. Het tweetal kreeg in de laatste ronden van de race nog gezelschap van Binder, die zich ook in het gevecht om het laatste plekje op het sprintpodium wilde mengen.

Vooraan bleek er geen vuiltje aan de lucht voor Martin, die zijn voorsprong op Bezzecchi vergrootte en na dertien ronden in Misano voor de derde keer als winnaar van de sprintrace werd afgevlagd. Op anderhalve seconde volgde de niet okselfrisse Bezzecchi op de tweede stek, terwijl Bagnaia standhield en met zijn derde plek weer waardevolle WK-punten scoorde. Pedrosa moest het zodoende doen met de vierde positie, vlak voor teamgenoot Binder. Op een klein gaatje volgde Viñales op de zesde positie, terwijl Marini, Espargaro en Alex Marquez de laatste punten verdeelden op de plaatsen zeven tot en met negen. Voor Marc Marquez waren er dus geen punten voor zijn tiende plek en ook rijders als Miguel Oliveira (twaalfde), Johann Zarco (dertiende), Fabio Quartararo (veertiende), en Jack Miller (zestiende) konden geen punten op hun conto bijschrijven.

De MotoGP-coureurs komen zondagochtend weer in actie tijdens de warm-up, die om 9.45 uur begint en tien minuten duurt. Daarna volgt om 14.00 uur de Grand Prix van San Marino.

Uitslag sprintrace MotoGP Grand Prix van San Marino