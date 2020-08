Pole voor GP van Tsjechië 'een grote stap' voor Zarco

Voor het eerst in twee jaar pakte Zarco weer eens pole-position. Hij deed dat met de GP19, de 2019-versie van de Ducati. De Fransman heeft geen eenvoudig jaar gehad. Hij tekende voor vorig seizoen een miljoenendeal bij KTM, maar hij kon niet aarden op de RC16. Zo’n beetje het enige hoogtepunt was z’n startplek op de eerste rij in Brno, een jaar geleden. Na zijn overstap richting Avintia Ducati – een switch die hij aanvankelijk nog weigerde – had Zarco slechts zes dagen om te wennen aan de GP19.

Nu denkt Zarco dat hij eindelijk zijn weg omhoog weer gevonden heeft: “Het racetempo is beter dan tijdens de vorige weekenden, maar we kunnen nog steeds niet winnen. Morgen zullen we er wel anders voorstaan. Met de pole van vandaag kan ik in ieder geval van voren aan de race beginnen. We moeten zien wat de race ons brengt. Zolang we morgen voor het podium kunnen vechten ben ik blij, waarom ook niet? Maar ook de top-vijf zou heel goed zijn. Ik ben nog steeds aan het leren en de top-vijf zou een geweldig resultaat zijn. Alles komt nu terug, maar ik moet accepteren dat ik nog moet leren. Vandaag hebben we een grotere stap gemaakt dan we zelf hadden gedacht, dat is goed. Aan het begin van de race zou het zondag wel erg helpen als we ook snel zijn. We moeten zien hoe de band slijt en of we daar mee om kunnen gaan.”

De Avintia-rijder was vrijdag de beste van de Ducati’s en herhaalde dat op zaterdag toen Andrea Dovizioso en Jack Miller, de beste Ducati’s in de WK-stand, niet verder kwamen dan de achttiende en veertiende plaats. “Ik zag dat ik eerste stond, maar ik had in m’n achterhoofd dat er nog iemand aan zou kunnen komen. Er staan geen schermen rond het circuit en dus moest ik lang wachten. Toen ik in parc fermé kwam zag ik eindelijk dat er voor mij een plek bij het #1-bord was, dat was geweldig. Het is een verrassing voor me, ik word elke ronde beter met deze motor en de Ducati heeft een groot potentieel. Maar het is niet makkelijk. Ik maak stappen, maar deze stap was groter dan ik dacht.”