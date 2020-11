Espargaro vreesde dat kans op succes na Oostenrijk weg was

Espargaro was in de maand augustus behoorlijk sterk. In Brno lag hij op koers voor winst voordat hij een aanrijding had met Johann Zarco en crashte. Hij scoorde tijdens de GP van Stiermarken een pole-position en vocht vervolgens voor de overwinning. Daar werd hij in de laatste bocht verslagen door Miguel Oliveira, zijn merkgenoot. Espargaro gaf toe dat hij na Oostenrijk behoorlijk gefrustreerd was omdat hij vreesde dat het zijn laatste kans was om namens KTM te winnen in de koningsklasse. Ondanks een aantal wisselvallige resultaten werd Espargaro derde in Misano, stond hij op het podium in Le Mans en scoorde hij andermaal een podiumfinish in de Grand Prix van Europa. Een groot deel van de race kon hij in het spoor van de Suzuki’s blijven. Hij realiseerde zich daardoor dat de machines van KTM bijna elk weekend mee kunnen doen om de podiumplekken.

“De periode na de beide Oostenrijkse races was best lastig”, zei Espargaro. “We maakten in Tsjechië een goede kans op de overwinning, maar zeker in Oostenrijk op de thuisbaan van KTM, daar lukte het niet. Zelfs met mijn sterke racetempo lukte het niet, terwijl ik wist dat het mogelijk was. Dat was erg frustrerend, op dat moment ging het niet geweldig met mij. Ik dacht na Oostenrijk dat we het niet meer konden herhalen, dat die kans zou niet meer komen. Maar in Misano en tijdens de tweede race in Aragon ging het toch weer goed, in Valencia ook. Ik weet nu dat ik elk weekend op het podium kan staan als we goed werken en alles geven. We hebben dit seizoen vier keer op het podium gestaan, we hebben bewezen dat we goed en snel zijn, we kunnen ook in de kwalificaties sterk presteren. Waarom kunnen we dit volgend weekend niet herhalen? We moeten onszelf een beetje meer vertrouwen.”

Espargaro baalt van zijn crashes en gemiste kansen, maar voor vier podiumplekken en twee pole-positions zou hij voor aanvang van het seizoen direct bij het kruisje getekend hebben. “Er waren een aantal gemiste kansen, zoals Tsjechië. Dat was niet mijn fout maar daar heb ik wel veel punten verloren”, voegde hij toe. “De rode vlag in Oostenrijk en de laatste bocht in de tweede race te Oostenrijk. We hebben veel punten verloren, maar ik ben niet de enige. Zonder die momenten hadden we het nog beter gedaan. Maar als ik hier voor het seizoen voor had kunnen tekenen, vier podiums en twee poles, dan had ik dat meteen gedaan. Daar ben ik heel blij mee.”