Na dit seizoen gaat er veel veranderen binnen het MotoGP-team van Ducati. Enea Bastianini en Jorge Martín vertrekken en als klap op de vuurpijl verliest de Italiaanse fabrikant Pramac als satellietteam. Volgens KTM-testcoureur Pol Espargaró - die afgelopen weekend met een wildcard aan de race in Oostenrijk meedeed - gaat dat het begin van het einde van de dominantie van het merk worden.

"Zij [Ducati] zijn nu nog superieur. Ik geloof dat dat onder andere komt door de voorsprong die zij ten opzichte van andere teams hebben op het gebied van de data. Daardoor konden zij een stuk sneller ontwikkelen en dat voelt de rest", aldus de 33-jarige Spanjaard. "Maar dit is wel normaal, want zij hebben al zoveel jaar acht motoren op de grid. De rest heeft er twee, maximaal vier. Als je vijftig procent minder motoren hebt, is dat echt een gigantisch verschil. Dit gaat stukje bij beetje veranderen, want ze verliezen een paar sterke rijders en een team."

Zondag werd op de Red Bull Ring de thuisrace van KTM afgewerkt. Het Oostenrijkse merk reed een kansloze race achter de veel snellere Ducatis. Brad Binder was de sterkste niet-Ducati, de Zuid-Afrikaan stuurde zijn KTM naar een vijfde plek. Het gat naar winnaar Francesco Bagnaia was wel meer dan 18 seconden. Toch haalt Espargaró vooral positieve punten uit de Grand Prix. "We hebben allemaal moeite met Ducati, degenen die dat het minste had was KTM", aldus de testrijder. "Normaal vecht Aprilia met Ducati als wij dat niet doen, maar vandaag finishte ik vier (in werkelijkheid twee) seconden achter Aleix [Espargaró]. We gingen hier met hoge verwachtingen naartoe en dachten dat het beter zou gaan dan dat hoe het zich ontvouwde. Het blijkt bijzonder lastig om met Ducati het gevecht aan te gaan."

De dominantie van Ducati is ook in het WK goed zichtbaar. In de top-tien staan zes coureurs die namens het Italiaanse merk aan de start staan. Bij de teams is de gehele top-drie bezet door Ducati-teams en bij de constructeurs staat de fabrikant een straatlengte voor op de naaste belager Aprilia.