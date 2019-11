Espargaro verrast door KTM, prijst werk van Pedrosa

Espargaro reed dinsdag ook al op een sterk vernieuwd KTM-chassis, maar kwam vroeg op woensdag ten val. Die machine was daardoor niet langer bruikbaar, maar KTM had nog een ander prototype staan. Die was gebouwd naar aanleiding van de bevindingen van testrijder Pedrosa, die sinds een jaar een vinger in de pap heeft bij de renstal uit Mattighofen. Met die machine reed Espargaro in slechts zijn derde vliegende ronde een tijd die gelijk was aan de tijd van Marc Marquez, die op dat moment bovenaan de tabellen stond. Espargaro besloot de test uiteindelijk als achtste, maar was op positieve wijze geschokken van het evenaren van Marquez.

“Ik begon woensdag met het chassis waarmee ik dinsdag eindigde, maar ik maakte een fout en crashte. We hadden wat problemen met die motor en ik maakte een fout op hetzelfde punt waar ook Brad Binder ten val kwam”, verklaarde Espargaro. “Toen moest ik op een nieuwe motor stappen omdat ik geen andere machines meer ter beschikking had. Ik reed met de harde compound om het gevoel terug te vinden, maar tot mijn verrassing reed ik in mijn derde pushronde al een [1.]30.6. Het verraste mij enorm dat ik op hetzelfde moment als Marquez zo snel was. Na een crash en met een nieuw pak, dat niet heel comfortabel zat, reed ik deze rondetijd heel gemakkelijk. Alles ging een stuk eenvoudiger. Het was direct veel beter. We vonden een goed ritme en reden rondetijden die we gedurende het raceweekend niet konden rijden. De motor was beter in de bochten, in de tractie en beter dan het andere prototype van dinsdag.”

Invloed van Pedrosa

Espargaro prees KTM voor de verandering van aanpak met betrekking tot het introduceren van nieuwe onderdelen, een gevolg van Dani Pedrosa’s invloed op de ontwikkeling van de motorfiets. “Aan het begin van het project verloopt de ontwikkeling natuurlijk een stuk sneller, nu gaat het in slow-motion”, vervolgde hij. “Dani neemt de ontwikkeling van de belangrijkste onderdelen voor zijn rekening. Hij test ze voordat wij ze op het circuit ter beschikking krijgen. Dat werkt beter. In het verleden was dat niet mogelijk. Mika [Kallio, testrijder] had geen tijd, we introduceerden de onderdelen direct voordat Mika ze kon testen. Nu is het anders. Dani maakt het verschil in de fabriek. We verandering onze werkwijze en introduceren nieuwigheden niet direct tijdens een raceweekend. De nieuwe onderdelen werken nu gewoon als we ze krijgen.”

Met medewerking van Lewis Duncan