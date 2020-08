Espargaro twijfelt ondanks KTM-succes niet aan switch naar Honda

Espargaro schitterde zaterdag tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Stiermarken. Hij trainde voor het eerst sinds 2013 pole-position en bezorgde KTM zelfs de eerste pole-position in de MotoGP. Die mijlpaal komt een paar weken nadat teamgenoot Brad Binder de eerste overwinning veiligstelde voor de Oostenrijkers. Voor Espargaro – die vanaf volgend seizoen bij Repsol Honda rijdt – liepen de afgelopen races niet al te best, maar hij voelt dat hij zondag een goede kans op de overwinning maakt.

Bij Repsol Honda stapelen de problemen zich op. Sterrijder Marc Marquez ligt maanden uit de roulatie en de RC213V van dit jaar is voorlopig een ongetemd beest. Toch hebben die beide factoren weinig invloed op de keuze die Espargaro voor de start van dit seizoen maakte. “Naast me staat een rijder van Honda, hij was na mij de snelste vandaag”, reageerde Espargaro op de vraag of hij spijt heeft van zijn overstap naar de Japanse constructeur. “Taka [Nakagami op een 2019-versie van de Honda] heeft vandaag geweldig gepresteerd. Hij is snel en laat zien dat het zeker een goede motor is. Maar uiteindelijk gaat dit pas over volgend jaar. Ik geniet nu van de motor waarmee ik rijd. We hebben een ongelofelijke fiets gebouwd, de motor werkt heel goed en we doen het als team ook heel goed. In Tsjechië waren we sterk, vorig weekend hadden we kunnen winnen en nu starten we zondag van pole. Het betekent dat de motor op een heel goed niveau zit en daar wil ik van profiteren. Ik wil genieten van het moment, volgend jaar is nog heel ver weg voor mij.”

De pole-position voelde voor Espargaro als een soort revanche, nadat hij voor dit weekend al aankondigde dat hij alle negativiteit om wilde zetten in positieve strijdlust. In Brno kwam de coureur ten val na een touché met Johann Zarco, een week later gebeurde hetzelfde met merkgenoot Miguel Oliveira. “Ik ben ontzettend blij na wat er de afgelopen twee weekenden gebeurde, toen we de finish van de races niet konden halen”, vervolgde hij. “We hadden een hele goede kans op de overwinning of op het podium. Het was frustrerend, maar dat we nu in Oostenrijk pole kunnen pakken is heel mooi. Het is een kleine stap voor de race, maar een belangrijke als we tegen de Ducati’s en Suzuki’s willen vechten. Ze zijn supersnel. Alles is klaar voor een goede race.”