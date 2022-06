In de eerste vrije training voor de Duitse GP ging het mis voor Espargaro, die van zijn machine gelanceerd werd en hard op zijn zij terechtkwam. Hij moest in de race opgeven vanwege zijn fysieke problemen, maar dacht dat in Assen wel wat beter zou zijn. Dat bleek tegenovergesteld te zijn. “Ik had gedacht dat ik me veel beter zou voelen”, laat Espargaro aan onder meer Motorsport.com weten. “Maar in de eerste training hadden we de zachte band gestoken, dat voelde goed. Ik was snel en reed de derde tijd in de ochtend. Maar in de middag was het droog en waren de omstandigheden lastiger, dat zette alles onder meer spanning.”

Vooral toen de baan helemaal droog was en de coureur harder begon te pushen, nam de pijn toe. “Toen ik begon te pushen, voelde ik meteen dat mijn ribben pijnlijker werden, dat trok ook naar mijn rug. De spieren die mijn ribben bij mijn rug beschermen proberen de krachten die vrijkomen te compenseren. Dat deed ongelofelijk veel pijn en ik voelde ontzettend veel pijn in mijn rug. Ik kon amper ademen en na de sessie was het moeilijk om te praten. De situatie is moeilijk. Ik had zeker niet gedacht dat ik me zo slecht zou voelen als nu het geval is.”

Espargaro betwijfelt of hij in staat is om te racen. “Ze gaan me nu weer behandelen, ik ga wat ontstekingsremmers nemen en dan zien we wel of ik morgen kan rijden. Ik weet ook dat het weinig zin heeft om te rijden als ik langzaam ben en niet kan presteren.”

Ziekenboeg aardig gevuld

In het laatste weekend voor de zomerstop is de ziekenboeg aardig gevuld. Takaaki Nakagami heeft nog behoorlijk veel last van de schouderblessure die hij in Barcelona opliep. De coureur had vrijdag geen pijnstillers genomen, maar vraagt zich af of hij de race kan volmaken als hij nu aan de race zou moeten beginnen. Alex Rins (polsblessure) voelde zich redelijk goed op vrijdag, maar Jorge Martin heeft juist meer last van de operatie die op de maandag na de Catalaanse GP uitgevoerd werd aan zijn hand. “Het litteken van de operatie is geïnfecteerd geraakt, ik slik sinds donderdag antibiotica en ik voel me behoorlijk zwak. Het zal nog een paar dagen duren, maar zo is het nu eenmaal”, zegt de Pramac-rijder, die toevoegt dat de operatie wel degelijk effect gehad heeft en dat zijn hand een stuk minder pijnlijk is.