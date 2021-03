Espargaro leerde tijdens eerste race ‘meer dan in de test’

Espargaro debuteerde zondag na een korte voorbereiding met de Honda in de Grand Prix van Qatar. In de eerste ronden verloor hij best wat tijd, maar herpakte zich snel en kwam uiteindelijk als achtste aan de finish. Hij eindigde daarmee nog voor Jack Miller, die aan het begin van de race in de voorhoede reed. “Met de volle tank was ik nog niet heel erg vertrouwd met de motor en ik wilde geen fouten maken, omdat ik veel kon leren tijdens de race”, aldus Espargaro, die direct de beste Honda-rijder in de wedstrijd was. “Ik heb in de race meer geleerd dan tijdens de hele test of in de rest van het weekend. Het was heel belangrijk, ik heb veel geleerd. Problemen waar ik tijdens het weekend last van had, heb ik tijdens de race op kunnen lossen. Wat dat betreft ben ik trots met wat we tot nu toe bereikt hebben.”

In de slotfase van de race maakte Espargaro nog kans om zijn broer Aleix te grazen te nemen, maar hij bleef op P8 steken. “Ik was de hele race aan het achtervolgen. Ik moest steeds mensen inhalen en terrein goedmaken. Ik lag twaalfde in de tweede ronde en kwam op de achtste plaats aan de finish. Ik moest bijna elke ronde andere rijders inhalen. Toen wilde ik Aleix nog inhalen, maar de band was al op. Ik probeerde het op het rechte stuk en als ik nog een halve ronde gehad zou hebben, was het gelukt.” Ondanks dat bleef het tijdverlies beperkt en dat was de grootste winst voor Espargaro. “Het is belangrijk dat ik op 5,9 seconden aan de finish kwam en daarvan verloren we in de eerste twee ronden al 3 seconden. Dat is heel goed, ik wilde eigenlijk meer maar het is een goed begin. Eigenlijk ben ik boos dat het maar voor de achtste plats was, dat zijn eigenlijk te weinig punten. Maar in principe was het een heel goede race, dus we kunnen er de volgende race weer voor gaan.”

Nog een P8 niet acceptabel

In een eerder stadium liet Espargaro al weten dat hij zich geen tussenseizoen kan veroorloven bij Honda en dat hij er meteen moet staan. De coureur is wat dat betreft gretig voor aankomend weekend, als de Grand Prix van Doha op hetzelfde circuit gehouden wordt. “Als we ons doel willen bereiken en voor de titel willen vechten, kunnen we ons niet veroorloven dat we volgende week weer achtste worden. We moeten wat verder naar voren staan. Ik weet dat het moeilijk is, maar met de kennis van deze race moeten we ervoor kunnen zorgen dat we zaterdag een betere kwalificatie hebben. Dat is heel belangrijk, als ik op de eerste rijen kan starten, dan kunnen we het goed doen. Wat dat betreft beginnen we vanaf nu opnieuw.”