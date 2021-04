Espargaro: “Marquez zal direct sneller dan me zijn”

Espargaro werd vorig jaar door Honda gehaald als sterke tweede man achter Marquez. Hoewel de jongste van de Espargaro-broers zelf ook ambities heeft, zit hij momenteel nog in een fase waarin hij veel kan leren van Marquez. De achtvoudig wereldkampioen keert dit weekend na een lange revalidatie terug in de Grand Prix van Portugal. Hoewel het onduidelijk is hoe sterk Marquez vanaf het begin kan zijn, twijfelt Espargaro er niet aan dat zijn teamgenoot direct tot de rapste mannen behoort.

“Marc gaat direct sneller dan mij zijn, daar twijfel ik geen moment aan”, verklaarde Espargaro donderdag in aanloop naar de Grand Prix van Portugal. “Hij heeft hier nog niet zo lang geleden getest [met een productiemotor] en Marc is Marc. Hij heeft al negen jaar gereden op deze motor en kent de sterke en zwakke punten. Ik weet niet hoelang het duurt, maar hij zal zeker snel zijn. We wachten rustig af tot hij weer in vorm is en dan kunnen we van hem leren.”

Espargaro merkt dat de terugkeer van Marquez voor ‘emotie’ zorgt in het team en noemt het een belangrijke stap voor Honda als geheel. “Voor het team, voor Honda is het zeker belangrijk dat Marc terug is. Hij kan de motor beter maken. Er is best veel veranderd sinds hij op de machine gereden heeft en het is goed om de bevestiging te krijgen van de ontwikkelingen. Het is voor iedereen goed dat hij terug is, ook voor mij zodat ik meer kan pushen en weet waar ik beter kan worden. Ik voel veel emotie dat hij terug is, het is geweldig voor de show.”

Blij met nieuwe locatie na ‘oneerlijk’ Qatar

Tot nu toe reed Espargaro alleen in Qatar met de Honda. Dat is niet alleen een circuit waar de Honda traditioneel niet heel sterk is, ook de omstandigheden maken het lastig om goed aan het materiaal te winnen. De prestaties van Espargaro waren teleurstellend met een achtste en een dertiende plaats. Dit was grotendeels te wijten aan de problemen in de kwalificatie.

In Portimao wil Espargaro derhalve een nieuwe stap zetten, verklaarde hij: “Dit circuit gaat me helpen om de Honda beter te begrijpen. Qatar is een plek waar we de afgelopen jaren niet geweldige gepresteerd hebben, overdag heb je hele andere omstandigheden dan in de avond. Het is lastig om de motor op een circuit te leren kennen. Vorig jaar eindigde ik [met KTM] vierde in Portimao. Dat was best goed en ik hoop dat ik hier dit jaar ook goed kan presteren. De motor werkt hier beter, ik ga hier beter. Ik ben benieuwd wat het ons gaat brengen.”