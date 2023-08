Espargaro keert terug in MotoGP: "Harder voor gewerkt dan ooit"

Tijdens openingsweekend van het MotoGP-seizoen 2023 in Portugal raakte Pol Espargaro zwaar geblesseerd bij een valpartij tijdens de tweede vrije training. Hij kwam daarbij in aanraking met de vangrails, waardoor hij meerdere breuken opliep in zijn rug en kaak, waaraan hij vervolgens geopereerd werd. Ook mocht de Spanjaard zijn mond ruim een maand niet openen, waardoor hij moest overstappen op een vloeibaar dieet en zo'n 2,5 kilogram spiermassa per week verloor. Dat zorgde ervoor dat Espargaro zijn eigen lichaam niet meer herkende.

Aanvankelijk hoopte Espargaro tijdens de Italiaanse GP al terug te keren, maar daar kreeg hij geen groen licht voor. Twee maanden later is hij tijdens de eerste race na de zomerstop, de Britse GP, wel weer van de partij. Dat heeft werkgever Tech3 GasGas bevestigd, nadat hij in juli al terugkeerde op de RC16 tijdens het Goodwood Festival of Speed. "Ik ben heel blij dat ik eindelijk de kans heb om terug te keren na deze zware periode. Ik heb harder gewerkt dan ooit tevoren om tot deze dag te komen en voor mij is in Silverstone zijn al een grote prijs", zegt Espargaro in een persbericht van zijn team. "Ik weet dat ik geduldig moet zijn en dat het tijd kost om weer op 100 procent te komen, zowel met de motor als met mijn lichaam. Ik ben echter vol energie om deze uitdaging aan te gaan."

Sinds de GP van de Verenigde Staten werd Espargaro vervangen door voormalig Tech3 MotoGP-coureur Jonas Folger, die zijn eigen loopbaan in 2017 onderbroken zag worden vanwege problemen met zijn lever. De Duitser vervolgt zijn werk als testcoureur van KTM weer nu de vaste rijder terugkeert. Espargaro lijkt niet de enige te zijn die in Silverstone zijn rentree maakt na blessureleed. Ook van Honda-rijder Joan Mir wordt verwacht zijn in Italië opgelopen handblessure voldoende hersteld is om terug te keren. Alleen Alex Rins staat zodoende nog buitenspel vanwege de beenbreuk die hij in Mugello opliep. Iker Lecuona vervangt hem tijdens de Britse GP, waarna LCR Honda hoopt dat Rins in Oostenrijk weer van de partij is. Als dat zo is, dan is wordt de tiende GP van 2023 waarschijnlijk de eerste waarin alle vaste rijders aan de start verschijnen.