Pol Espargaro schaamt zich voor belabberd resultaat in Oostenrijk

Espargaro pakte vorig jaar op zijn KTM nog pole-position voor de Grand Prix van Stiermarken, om een dag later in de race net naast de overwinning te grijpen. Afgelopen zondag moest hij in dienst van Honda genoegen nemen met de zestiende plek, ruim een halve minuut achter winnaar Jorge Martin. De basis voor het teleurstellende resultaat werd al gelegd in de kwalificatie, waar de Spanjaard zonder succes een verse medium-achterband opofferde om Q1 te overleven. Daardoor had hij op zondag geen verse medium meer klaarliggen toen de race na een crash van Dani Pedrosa en Lorenzo Savadori werd stilgelegd.

Op de vraag hoe hij zijn resultaten op de Honda kan verbeteren antwoordde Espargaro: "Allereerst moeten we de strategie op een andere manier bepalen, omdat we hier gewoon wanhopig waren”, vertelt de Spanjaard. “In Q1 was ik wanhopig en heb ik de medium laten monteren, waardoor we geen back-up meer hadden in het geval van een rode vlag. Toen die rode vlag kwam had ik dus niet zoals de rest van het veld nog een band over en moest ik de race starten op een achterband waar ik al vijf ronden mee had gereden. De meeste jongens klaagden in de tweede race over een gebrek aan grip. Je kunt je dus wel voorstellen dat het met een band die al vijf rondjes had gereden helemaal een ramp was.”

Volgens Espargaro was het zondag dan ook vooral een kwestie van overleven: “Van de eerste tot de laatste ronde was het vooral zaak om de finish te halen. Het was beschamend om zo ver achteraan te staan, wetende dat deze baan me heel goed ligt. Ik heb hier al snel gereden, vorig jaar pakte ik bijna de winst vanaf pole-position. Het was best wel beschamend.”

"Alsof je me laat schrijven met mijn linkerhand"

Espargaro kampt op zijn Honda vooral nog met een gebrek aan grip: “Het probleem van deze motor is de grip aan de achterkant. Dat is al zo sinds Qatar. Als je niets verandert aan de motor blijf je tegen hetzelfde probleem aanlopen. Ik weet nog wel dat ik in het verleden enorm veel vertrouwde op de achterrem om daarmee de bocht in te sturen en de motor halverwege de bocht af te remmen. Ik verlichtte daarmee de druk op de voorrem. Als je geen grip hebt aan de achterkant kun je de achterrem echter niet zo gebruiken. Ik monteer hardere veren op de achterrem om te voorkomen dat ik hem gebruik. Maar als je bij mij de achterrem wegneemt, is het net alsof je me laat schrijven met mijn linkerhand.”

“We missen grip, dat is alles. Als we net als de anderen grip kunnen vinden aan de achterkant zullen we beter kwalificeren, sneller de bocht om gaan, beter accelereren met meer grip en niet zoveel worstelen met de voorkant. In dit nieuwe MotoGP-tijdperk is grip aan de achterkant essentieel. Als je dat niet hebt ben je ten dode opgeschreven.”