Espargaro staat plek bij Tech3 GasGas af: "Gezamenlijk besluit"

Vrijdag werd eindelijk duidelijk hoe KTM de situatie met vijf coureurs voor vier MotoGP-zitjes heeft opgelost. Satellietteam Tech3 GasGas maakte bekend dat toptalent Pedro Acosta, die momenteel hard op weg is naar de wereldtitel in de Moto2, in 2024 gekoppeld wordt aan Augusto Fernandez. Dat houdt in dat Pol Espargaro het kind van de rekening wordt: hij moet genoegen nemen met een rol in het testteam van KTM, ondanks dat hij eind 2022 een tweejarige deal tekende bij Tech3.

Via zijn sociale media-kanalen reageerde Espargaro vrijdagavond op de bekendmaking dat hij in 2024 niet voor een van de KTM-teams racet. In dat bericht bevestigde hij de lezing van het team dat de keuze om opzij te gaan voor Acosta in goed overleg is genomen. "Jullie weten dat ik geen groot fan van sociale media ben. Maar omdat ik veel steunbetuigingen ontvang na het nieuws van Pierer Mobility Group over onze toekomst, wil ik enkele dingen ophelderen. Allereerst wil ik iedereen bedanken voor die berichtjes. Toch wil ik jullie vertellen dat het geen eenzijdige beslissing is geweest - integendeel!", opende Espargaro het bericht.

"Het klopt dat ik graag fulltime in de MotoGP had willen blijven rijden, omdat ik denk dat ik nog steeds de snelheid heb om bij de besten te horen. De stap opzij die ik volgend jaar zal zetten door bij het testteam te gaan en verschillende wildcardstarts te maken, is het resultaat van een overeenkomst tussen de twee partijen gezien de contractuele problemen die de groep momenteel heeft en het denken aan een samenwerking voor de lange termijn om van Pierer Mobility Group de referentie te maken in het MotoGP-wereldkampioenschap!", vervolgde Espargaro, die het huidige MotoGP-seizoen op een goede manier wil afsluiten. "Ik heb nog veel races te gaan dit jaar en ook in de toekomst. Omdat ik een van degenen ben die geloven dat eenheid kracht is, zullen we samen blijven om voor een gedenkwaardig einde van het seizoen te zorgen. Heel erg bedankt!"

Espargaro keerde begin 2023 terug op de KTM RC16, nadat hij hiervoor een tweejarig uitstapje naar Repsol Honda had gemaakt. Zijn eerste raceweekend bij Tech3 GasGas kende echter een dramatisch verloop, want na een trainingscrash belandde de coureur uit Granollers met zware verwondingen in het ziekenhuis. Pas in de negende Grand Prix van het jaar in Silverstone keerde Espargaro terug op de MotoGP-grid. Met een twaalfde positie in die race behaalde hij meteen zijn beste resultaat tot dusver, al eindigde hij in de sprintrace in Oostenrijk knap op de zesde plaats.