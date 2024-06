Pol Espargaró looft Acosta: "Wat hij doet, kun je niet kopiëren"

"We hebben Pedro enorm geprezen, maar we moeten beseffen dat het niet normaal is wat hij heeft laten zien. Dat is niet natuurlijk. Het gaat waarschijnlijk lang duren voordat we weer zoiets zien, tenzij een debutant op een fabrieksmotor van Ducati terechtkomt", zegt Pol Espargaró in de podcast Por Orejas van de Spaanse editie van Motorsport.com over MotoGP-nieuwkomer Pedro Acosta. De rijder van GasGas Tech3 debuteerde in Qatar in de MotoGP en heeft ondanks zijn jeugdige leeftijd - hij is pas net 20 jaar geworden - sindsdien een uitstekende indruk achtergelaten. In Portugal en de Verenigde Staten stond hij al op het podium en met drie sprintpodia staat hij nu al vijfde in het kampioenschap.

"Als we het in intellectuele termen zouden omschrijven, dan is Pedro een genie", vervolgt Espargaró, die denkt dat de rijstijl van Acosta niet valt na te bootsen. "Ik zag hem bij de shakedowntest in Maleisië gezien. De manier waarop hij het gewicht op de motor verplaatst en hoe hij remt, dat zijn dingen die je niet kunt leren. In de loop der jaren besef je dat de manier van rijden verandert, maar ook dat er barrières zijn die je niet kunt slechten en die talent en werk overstijgen. Pedro heeft een manier van rijden die je niet kunt kopiëren."

Acosta staat na zijn eerste zeven MotoGP-weekenden geklasseerd als beste KTM-rijder, nog voor meer ervaren rijders als Jack Miller en Brad Binder. Eerstgenoemde verklaarde eerder al dat het voor de overige KTM-rijders simpelweg onmogelijk is om de stijl van de rijder uit Mazarrón te imiteren. Daar sluit Espargaró zich bij aan. "Ik ben het met Jack eens: het maakt niet uit hoe hard hij, Brad of andere fabrieksrijders proberen om Acosta te kopiëren, het gaat niet lukken. Het is onmogelijk. Pedro heeft een unieke rijstijl waarbij hij zijn lichaam gebruikt om de motor te laten sturen."

De prestaties van Acosta zijn volgens Espargaró nog knapper als je bedenkt dat het algehele niveau in de MotoGP tegenwoordig een stuk hoger ligt dan bijvoorbeeld in de tijd dat Marc Márquez debuteerde. "Ik heb Marc Márquez zien debuteren in de MotoGP, toen hij streed met Dani Pedrosa en Jorge Lorenzo. Maar destijds was het niveau nog niet zo hoog als nu. Destijds konden slechts vier motoren om de titel vechten, nu zijn alle motorfietsen in de positie om te winnen", aldus Espargaró. "Daarom moeten we veel waarde hechten aan wat Pedro doet. De KTM is nog niet van het niveau van de Ducati, maar ik hoop wel dat die daar komt."