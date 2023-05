Espargaro overwoog MotoGP-pensioen na trainingscrash GP Portugal

Het MotoGP-seizoen 2023 is inmiddels vijf raceweekenden oud, maar voor Pol Espargaro moet de jaargang eigenlijk nog beginnen. Tijdens de vrijdagse trainingen voor de seizoensopener in Portugal kwam hij zwaar ten val en dat heeft hem een flinke reeks verwondingen opgeleverd. Momenteel herstelt hij van een gebroken kaak en blessures aan zijn longen en rug. Ook mentaal heeft de crash echter de nodige impact gehad op de coureur uit Granollers, zo geeft hij tegenover DAZN toe. Terwijl hij in het ziekenhuis lag, heeft hij met het idee gespeeld om zijn loopbaan in de MotoGP te beëindigen.

"Ik heb veel tijd gehad om na te denken en te reflecteren op wat ik doe", doet Espargaro zijn verhaal. "Terwijl ik op de intensive care lag, was ik zo nu en dan met mijn vrouw. De mensen om je heen, zoals mijn vrouw en twee dochters, hebben misschien wel de zwaarste tijd gehad. Voor hen was het een vervelende tijd en in het bijzonder voor mij vrouw. Dat ik haar zag lijden, heeft er wellicht voor gezorgd dat ik over stoppen nadacht en ik me afvroeg of dit het allemaal wel waard was. Ze leerde mij kennen toen ik al op motoren reed en dat is wat me blij maakt. Ik prijs me gelukkig dat ik ze aan mijn zijde heb, vooral in deze periode."

Inmiddels is Espargaro weer aan de beterende hand, zo liet hij eerder deze maand al weten toen hij voor het eerst sinds zijn ongeluk een update gaf op zijn Instagram-pagina. Toen gaf hij nog aan voorzichtig te moeten zijn met het plannen van zijn terugkeer, maar nu heeft de Spanjaard van Tech3 GasGas een doel voor ogen: hij wil het liefst al tijdens de eerstvolgende race, op 11 juni in Mugello, weer aan de start staan. "Dat wil ik heel graag, dat is de brandstof waardoor ik iedere dag weer opsta", legt Espargaro uit. "Ik denk dat het voor velen lastig is voor te stellen dat ik na zo'n trauma terug wil keren op de motor. Maar voor mij en iedereen die zoveel van deze sport houdt, is het de reden waarom ze iedere dag opstaan. Het is mijn doel en iedere dag doe ik mijn best om die dag weer op de motor te stappen."

Mocht een terugkeer in Mugello te vroeg komen voor Espargaro, dan hoopt hij bij de daaropvolgende races in Duitsland en Nederland terug te keren. "In een van de drie aankomende races wil ik weer opstappen. Ik weet niet of het mogelijk is, maar dat is wat ik in gedachten heb", vervolgt hij. "Het maakt niet uit of het Mugello, Sachsenring of Assen is, maar ik wil bij een van deze races aan de start staan. Wellicht is Assen het beste, want die zit het dichtste op de zomerstop. Door het wegvallen van Kazachstan kan ik dan herstellen. Ik herstel nu verder en wacht totdat de dokter mij goedkeuring geeft om te rijden."