Pol Espargaro erkent: “Was niet klaar voor Honda MotoGP-debuut”

De Moto2-kampioen van 2013 verraste in de winter van 2021 vriend en vijand door KTM te verlaten en over te stappen naar het fabrieksteam van Honda. De overstap verliep echter verre van vlekkeloos. Door de coronapandemie was het aantal testdagen teruggebracht tot vijf. Mede daardoor liep de Spanjaard een groot deel van het MotoGP-seizoen achter de feiten aan.

Bovendien ontbeerde de 2021-spec Honda aan grip aan de achterzijde, waardoor de rijders van het Japanse merk in de bochten veel problemen kenden. Espargaro kon daardoor zijn gebruikelijke rijstijl niet toepassen. Middels diverse post-race tests kon Espargaro de noodzakelijke stappen maken. Dat resulteerde in de pole-position op Silverstone en de tweede plaats in de Grand Prix van Emilia-Romagna, achter teamgenoot Marc Marquez.

Terugblikkend op zijn eerste seizoen als Honda-rijder, erkent Espargaro: "Ervaring is in de MotoGP superbelangrijk, dat doet al de helft. En zeker wanneer je van merk verandert. Het niveau in de MotoGP is fantastisch, het is super, super hoog. Je hebt dus geen tijd om je aan te passen, er is geen tijd om te testen. Er zijn maar weinig testmogelijkheden. We waren niet klaar voor de eerste race in Qatar. We hadden pas een paar ronden op die machine achter de rug. Ik was er dus zeker niet klaar voor. Vervolgens moest ik tijdens de raceweekends uitvinden hoe ik de machine het beste kon besturen. Dat is heel erg lastig vanwege alle druk die er op je schouders rust. Je wilt goed presteren, je crasht, je hebt weinig tijd om aan de machine te werken."

De doorbraak kwam tijdens de post-race tests die Honda uitvoerde, zo erkent de Spanjaard: "Dat waren zeer belangrijke tests voor ons. Dankzij die sessies konden we de machine en de afstelling verbeteren, en voelde ik me veel beter. Als we deze ervaring aan het begin van het jaar hadden gehad, als de GP van de Algarve de seizoensopener was geweest, dan was het een stuk makkelijker geweest. Maar het is zoals het is, je kunt de tijd niet terugdraaien. We moeten het accepteren. Het is goed dat we het jaar eindigden met een pole en een podium. In de laatste races streden we in de top-vijf, dat is geweldig."

Espargaro eindigde het seizoen met exact 100 punten op de twaalfde plaats, 42 punten achter Marc Marquez, die vier races miste met een blessure en ook nog eens viermaal crashte. Espargaro miste daarentegen de seizoensfinale in Valencia na een zware crash.