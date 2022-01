Espargaro raakt niet in paniek als Honda-motor niet meteen snel is

Honda heeft het design van de RC213V voor 2022 radicaal veranderd. Het Japanse merk kende de afgelopen twee seizoenen een moeizame periode in de MotoGP, waarbij er in 2020 niet eens een zege werd gescoord. Het was voor het eerst sinds 1982 dat de formatie hier niet in slaagde. De nog steeds herstellende Marc Marquez won afgelopen seizoen drie keer, meer desondanks eindigde Honda vierde in de eindstand van de teams en zag het Ducati met 143 punten verschil constructeurskampioen worden.

Pol Espargaro switchte vorig seizoen van KTM naar Honda en beleefde een lastig jaar. De Spaanse coureur beklom een keer het podium en scoorde een pole-position, maar gaf later toe dat de slechts vijf testdagen in Qatar toch wel minimaal waren in zijn voorbereiding op het nieuwe seizoen. Espargaro was daarom naar eigen zeggen ook niet klaar voor zijn eerste wedstrijd.

Voor niet-rookies geldt ook in 2022 dat er slechts vijf testdagen op het programma staan. Deze worden verdeeld tussen het Sepang International Circuit in Maleisië en de nieuwe baan van Mandalika in Indonesië. In de post-season test op Jerez afgelopen november mochten de coureurs de nieuwe machine al aan de tand voelen. Toch is het volgens Espargaro nog te vroeg om deze te vergelijken met zijn voorganger.

"De motor is beter, maar het is nog te vroeg om te zeggen hoeveel. Het is eerst zaak om te kijken hoe deze zich op de baan tegen andere motoren verhoudt", zei Espargaro tijdens de presentatie van de Honda. "Wij spelen dit spelletje niet alleen en zijn tevens niet de enigen die een nieuwe motor gaan inzetten. Iedereen maakt een stap, dus in Maleisië zien we hoe goed onze motor daadwerkelijk is. Het heeft nu geen zin om te zeggen dat we twee tienden sneller zijn. Stel dat de rest van het veld straks een halve tel rapper is. We blijven hard werken en zien wel hoe het in de eerste paar wedstrijden gaat. Zelfs als we dan niet onze bereikt hebben, is er nog geen man overboord. Daarnaast hebben we slechts vijf testdagen. Persoonlijk denk ik dat dit niet genoeg is, maar we raken niet in paniek. Er zijn vier rijders die alles op alles gaan zetten om de motor te verbeteren."

Afgelopen seizoen was met name het gebrek aan grip aan de achterzijde een probleem voor de Honda-rijders. En hoewel dit bij het nieuwe prototype verbeterd lijkt te zijn, meldde Espargaro wel dat er nog vermogen mist om Ducati bij te halen. "De grip was voor ons allemaal belangrijk, maar in de afgelopen jaren hebben we gezien dat Ducati enorm snel is op de rechte stukken. Dat is de sleutel om in te halen en om te vechten voor overwinningen", vervolgde de Spanjaard. "Er staan dit jaar meer Ducatis op de grid. Willen we een goed seizoen draaien, dan moeten we sneller worden op de rechte stukken. Dan kunnen we plekken terugpakken en verdedigen. Alles speelt mee."

Marquez zet alles op alles om terug te keren

Teamgenoot Marquez is momenteel druk bezig zijn rentree te maken. De Spanjaard liep afgelopen november een hersenschudding op tijdens een motorcrosstraining en kreeg later ook weer te kampen met een oogblessure. Onlangs testte Marquez op het circuit van Portimão. Daar liet hij weten geen last meer van zijn zicht te hebben. Of hij van de partij is in Maleisië, is nog niet bekendgemaakt.