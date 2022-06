De MotoGP-paddock verliest aan het einde van dit seizoen het fabrieksteam van Suzuki. De Japanners kondigden onlangs aan te gaan stoppen met hun activiteiten op het hoogste niveau van de motorsport. Commerciële rechtenhouder van de MotoGP, Dorna, liet daarop weten dat er serieuze interesse is van andere merken en niet-fabrieksteams om in te stappen in de MotoGP. Maar tot nu toe heeft geen fabrikant, die nog niet actief is in de MotoGP, officieel laten weten dat het mee wil doen.

Pol Espargaro vermoedt dat dit te maken heeft met de technische ontwikkelingen in de hedendaagse MotoGP en de hoge kosten die daarmee gepaard gaan. Vooral de ontwikkelingen rond de aerodynamica en de verstelbare rijhoogte zouden volgens hem een factor zijn. Twee zaken die recent ook ter discussie zijn komen te staan; het zou nu erg moeilijk zijn in de MotoGP om in te halen door de aerodynamische en de verstelbare rijhoogte.

In de wapenwedloop der MotoGP-fabrikanten toonde Aprilia vrijdagochtend in de eerste vrije training voor de Grand Prix van Italië voor het eerst een nieuw type vleugel, achterop de motor.

Volgens Espargaro zorgen de technische snufjes ervoor dat de lat te hoog komt te liggen voor potentiële nieuwe fabrikanten. "Dit is echt een probleem voor de situatie waarin we ons nu bevinden, namelijk dat er plek is vrijgekomen voor een fabrikant. Wie stapt er nu in, met de vleugels en aerodynamica die de machines erg laag maken? Het is heel moeilijk om te ontdekken hoe vleugels werken, hoe de verstelbare rijhoogte in elkaar zit en hoe de elektronica samenwerkt met de aerodynamica. Het is moeilijk, maar zo cruciaal om dit allemaal te ontwikkelen. Nieuwe fabrikanten moeten echt heel dapper zijn en over veel geld beschikken om dingen te testen in de windtunnel en vleugels en andere zaken te maken."

Geen vertaling naar straatmotoren

Espargaro neemt graag afscheid van de vleugels en de verstelbare rijhoogte in de MotoGP. Gevraagd naar welke van de twee hij het liefst ziet verdwijnen, antwoordde hij donderdag in Mugello: "Allebei. Waarom gebruiken we dit om sneller te zijn? We willen snellere tijden klokken, maar waarom moeten we drie seconden per ronde sneller zijn?" De Spanjaard wijst onder meer naar Ducati dat qua tempo de toon zet in de MotoGP. "De Ducati is zo groot; het staat ver af van de motoren die je op de weg ziet, in tegenstelling tot de MotoGP-machines van Honda of Yamaha. Ducati heeft er veel meer op zitten. Dat mag allemaal, de regels staan het toe, maar voor nieuwe fabrikanten is het wel een groot probleem."

Volgens hem ontbreekt ook de vertaling van de aerodynamische uitvindingen waar Ducati mee komt in de MotoGP, naar de straatmotoren. En daar is de topklasse in zijn ogen wel voor bedoeld. "Hoeveel vleugels zoals die van Ducati zie je op straatmotoren?", aldus Espargaro. "Je hebt een paar kleine vleugeltjes op de Panigale. Wat ik maar wil zeggen is: waar dient het allemaal toe? Wat wij volgens mij hier moeten doen, is motoren beter maken voor mensen om te gebruiken op de weg. Denk je dat de vleugels en de aerodynamica een straatmotor beter maken? Wij verbeteren de elektronica waarmee op de weg levens worden gered; de remmen, de vermogensoverbrenging, de grip. Maar de vleugels, wat bereiken we daarmee? Maar goed, dit is de MotoGP en we rijden met prototypes, dus oké."