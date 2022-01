Espargaro: Niemand bij Honda heeft me ooit naar KTM gevraagd

Pol Espargaro stond vier jaar lang aan de basis van de ontwikkeling van de RC16. Hij scoorde in 2018 het eerste podium voor de Oostenrijkse fabrikant en deed daar in 2020 nog eens vijf podiumfinishes bij. De kans om naar het iconische Repsol Honda te vertrekken kon hij niet laten liggen, al ging het daar sportief helemaal niet zo goed de afgelopen jaren. Tot zijn eigen verbazing toonde niemand bij Honda interesse in wat Espargaro de afgelopen jaren bij KTM uitgespookt had en belangrijker, wat KTM gedaan had om tot een competitief pakket te komen in de MotoGP.

“Niemand heeft me er ooit naar gevraagd en dat verbaasde mij eigenlijk ook”, gaf de jongste Espargaro toe in een gesprek met de collega’s van Motorsport.com Spanje. “Men is bij Honda heel rechtlijnig in de werkwijze en ze kijken niet naar de zaken die andere fabrikanten doen. Het maakt ze geen bal uit. Met het zelfvertrouwen zit het bij Honda wel goed en dat begrijp ik ook wel. Het is een enorme operatie, ze zijn heel sterk en hebben de beste technologie tot hun beschikking. Anderen hebben dat niet. Bij Honda willen ze op eigen houtje een motor bouwen die moet werken zonder dat ze de anderen hoeven te kopiëren.”

Het blijft merkwaardig dat men bij Honda geen enkele interesse toont. Espargaro stelt dat hij zeker wel iets had kunnen bijdragen: “Er zijn natuurlijk details en ik zou het zeker uitleggen wat voor mij de afgelopen jaren goed werkte”, vervolgde de man uit Granollers. “Of het nu bij KTM was of in de tijd daarvoor bij Yamaha, dat kan wel iets betekenen voor het team. Maar ze hebben schijnbaar weinig interesse in de ervaring die ik heb. Ze kijken meer naar mijn prestaties en wat ik moet doen om snel te zijn, daar trekken ze hun eigen conclusies uit. Ze baseren hun werk op die informatie en niet op wat ik ze kan vertellen.”

Ze missen me niet bij KTM Pol Espargaro

Espargaro was zoals gezegd van 2017 tot en met 2020 het speerpunt van het KTM-project in de MotoGP. Na het beste seizoen van de formatie vertrok hij waarna het merk in 2021 geen grote progressie meer boekte. Gevraagd of dat toevallig samenviel met het vertrek van Espargaro, zei de Spanjaard: “Daar ben ik het niet mee eens, ze hebben het in 2021 weer heel goed gedaan. Ze waren niet zo constant als ik in 2019, maar ze hebben weer op het podium gestaan en races gewonnen. Ze missen mij niet, eerlijk gezegd. Ze hebben met Oliveira en Binder twee snelle rijders en daar komen nu nog twee jonge talenten bij met Fernandez en Gardner. Mijn vertrek is geen probleem geweest, ze hebben het prima gedaan.”