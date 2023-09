Pol Espargaro: MotoGP moet nadenken over aanpak hete races

Het was afgelopen weekend bloedheet in India, waar de MotoGP voor het eerst neerstreek voor een race op het Buddh International Circuit. De temperatuur liep zo hoog op dat Jorge Martin medische hulp nodig had door uitdroging en andere coureurs meldden last van een branderige keel te hebben door de omstandigheden en vochtigheid in Delhi. Vanwege veiligheidsredenen werd de race met drie ronden ingekort, toch bleef het een uitdaging. De rijders vonden de condities door temperaturen ruim boven de 30 graden een stuk heftiger dan op bijvoorbeeld banen als Sepang en Mandalika.

Pol Espargaro, die nog maar relatief kort hersteld is van zijn zware blessures na een val in Portugal, voelde zich zwak tijdens de race en moest zijn tempo verlagen om de finish te halen. De Spaanse MotoGP-coureur vindt dat de organisatie ook andere GP's moet inkorten zodra het qua temperatuur te hoog oploopt. De omstandigheden in India vond de Tech 3-rijder over de limiet.

"Dit soort omstandigheden kunnen niet. Het was echt tricky", aldus Espargaro. "Op de brandstoftank van de motor zit een sensor en het was ongeveer 65 graden op de rechte stukken. Die warme lucht komt op onze lichamen. Je kunt je voorstellen dat het zwaar was. Het was ook een van de langste races. In Barcelona rijden we ongeveer 38 minuten, hier om en nabij de 42 minuten met dezelfde afstand. Het was te heftig in combinatie met de temperaturen en hoge luchtvochtigheid. Op andere plekken hebben we dit nog nooit gehad, misschien is het goed om het schema aan te passen en hier in een andere periode van het jaar heen te gaan. Stel dat we in Maleisië tegen dergelijke condities aanlopen, dan zullen we blij zijn als de wedstrijd wordt ingekort."

India is dus een van de heetste plekken om te racen, maar ook in andere landen krijgen de MotoGP-coureurs met dergelijke temperaturen te maken. Espargaro zegt dat de kwestie komend weekend in Motegi besproken wordt. "Alle coureurs gaan met de veiligheidscommissie zitten", vervolgt hij. "De motor is een machine. Deze wordt heel heet. Die hitte komt naar ons toe. Het is dus niet alleen de omgevingstemperatuur, het is ook de warmte die de motor afgeeft. We zijn jong, atleten en op veel zaken voorbereid, maar dit soort temperaturen is over de limiet. Het makkelijkste is om de kalender aan te passen, zodat we in betere omstandigheden racen. Dat zou in ieder geval fantastisch zijn en het is iets waar we over na moeten denken."