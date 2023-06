Pol Espargaro moet MotoGP Duitsland toch missen wegens blessure

Het MotoGP-seizoen 2023 is voor Pol Espargaro nog altijd niet echt begonnen. Tijdens het eerste raceweekend in Portugal maakte hij wel wat kilometers, tot hij in de tweede vrije training hard onderuit ging. Bij het ongeluk liep de coureur uit het Spaanse Granollers onder meer een gebroken rugwervel en een kaakbreuk op, die hem sindsdien aan de zijlijn heeft gehouden. Eind mei liet Espargaro wel weer eens van zich horen, toen hij aangaf overwogen te hebben om zijn helm aan de wilgen te hangen. Ook sprak hij toen uit graag te willen terugkeren op Mugello, Sachsenring of TT Circuit Assen.

Afgelopen weekend liet Espargaro nog verstek gaan tijdens de Italiaanse Grand Prix, maar Tech3 GasGas had de 32-jarige coureur wel op de deelnemerslijst gezet voor de Duitse Grand Prix van aankomend weekend. Zijn deelname was zelfs zo bevestigd dat promotor Dorna hem had opgenomen in een van de officiële persconferenties in de aanloop naar het raceweekend, waarbij hij naast Brad Binder, Fabio Quartararo en Johann Zarco zou plaatsnemen.

Motorsport.com heeft echter vernomen dat Tech3 een update voor de deelnemerslijst heeft doorgestuurd waarop Espargaro ontbreekt en opnieuw vervangen wordt door KTM-testrijder Jonas Folger. Het team heeft nog geen informatie naar buiten gebracht, maar hoogstwaarschijnlijk heeft de laatste medische controle op dinsdag roet in het eten gegooid wat betreft de rentree van Espargaro. Ook is er geen indicatie dat de Spanjaard volgende week wel van de partij is op TT Circuit Assen, waar dan de Dutch TT wordt verreden.

De absentie van Espargaro betekent dat Folger komend weekend toch aan de start verschijnt van zijn thuisrace. De rijder uit Mühldorf mocht in Austin, Jerez, Le Mans en Mugello al invallen voor de geblesseerde Espargaro, met een twaalfde plek in de Verenigde Staten als beste resultaat. De Duitser neemt zodoende voor het eerst sinds 2017 deel aan de MotoGP-race op de Sachsenring. Dat jaar boekte hij voor eigen publiek zijn eerste podiumplaats door als coureur van Tech3 Yamaha achter Marc Marquez als tweede te eindigen.