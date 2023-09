Dit weekend staat de allereerste MotoGP-Grand Prix van India op het programma. Het treffen vindt plaats op het Buddh International Circuit, waar de Formule 1 eerder al een aantal keer racete. Om de motorsport te ontvangen moest de veiligheid op de baan verbeterd worden. Die aanpassingen zijn pas onlangs afgerond. Verschillende MotoGP-coureurs maken zich echter nog zorgen over de afstand tussen de baan en de baanafzetting op diverse punten van het circuit. Een aantal rijders verenigden zich over de kwestie. Na een track walk werd er gestemd of het veilig genoeg is om er te racen. Pol Espargaro wandelde ook over het asfaltlint en is tevreden over de veiligheid. Inmiddels hebben alle rijders groen licht gegeven.

"Ik heb gisteren twee rondjes gedaan en vanochtend nog eentje", zegt de Spanjaard donderdag. "Ik denk eerlijk gezegd dat we iets te fel waren voordat we hier kwamen. Het is mijns inziens beter dan we hadden verwacht. Qua veiligheid kan het een en ander wel beter, maar dat geldt voor elk circuit. Hier moeten we dat gaan ondervinden. Op dit moment is er niet iets kritieks, al kan het op sommige punten altijd wel beter. Ik denk, zoals ik al zei, dat we te fel zijn geweest. Als ik de lay-out zie kan dit wel een van de leukste races van het jaar worden. Je gaat omhoog, omlaag, alle bochten zijn anders en er is soms banking. Het is anders dan we gewend zijn, maar het lijkt leuk."

RNF Aprilia-coureur Raul Fernandez is het met de Tech3-rijder eens, maar uitte wel zijn zorgen over sommige kerbstones. "Ik vind het leuk. Het circuit ziet er erg goed uit", zegt hij. "Sommige kerbs moeten we nog bekijken, want het lijkt niet overal even veilig. Ze denken misschien dat het nu veilig is, maar misschien houden ze geen rekening met een MotoGP-motor. We moeten daarom nog kijken wat de beste oplossing is. Ik denk wel dat het circuit nu veilig genoeg is, maar op sommige punten kan het beter. Ik vind ook de paddock leuk. Dit alles kwam voor mij wel als een verrassing."

De Spaanse coureur denkt wel dat er voorzichtig gedaan moet worden in de achtste bocht, gezien de afstand naar de muur: "Maar het lijkt er wel op dat er genoeg marge is als je crasht." Gresini-rijder Alex Marquez vindt de muur bij bocht vier kritiek. Hij vindt het circuit op de limiet, maar niet slecht. "Het is echt een mooie lay-out", zegt de broer van Marc Marquez. "Meer op en neer dan verwacht. Het is leuk. Sommige muren staan wat dichtbij, maar het is beter dan verwacht. Alleen bocht vier is wat kritisch, de rest is niet slecht. We moeten het hier nog wel over hebben, maar het zou voor iedereen een leuk weekend moeten worden. De uitloopstrook bij de vierde knik is niet slecht, deze is zo'n 70 tot 90 meter, maar uiteindelijk komt de muur dichter bij. Voor de rest is het prima, op de limiet, maar niet slecht."