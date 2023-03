Pol Espargaro moet Portugese GP missen na zware crash

Pol Espargaro werd in de slotfase van de vrije training van zijn KTM (GASGAS) geslingerd in bocht 10 van het Algarve International Circuit. De Spanjaard kwam zwaar ten val, voordat hij met geweld door de grindbak schoot en de vangrail raakte. De sessie werd onmiddellijk stilgelegd en Espargaro werd op de baan verzorgd door het medisch personeel. De Tech3-coureur was bij bewustzijn.

Na bijna een half uur werd Espargaro in een ambulance afgevoerd en per vliegtuig overgebracht naar het ziekenhuis in het nabijgelegen Faro voor verdere controle. Later werd vastgesteld dat hij een longkneuzing, een kaakfractuur en een gebroken rugwervel had opgelopen.

Tech3-teambaas rekent op volledig herstel

Tech3 bevestigde zaterdagochtend dat Espargaro in Portimao niet meer op de baan zal verschijnen. "Het was een afschuwelijk moment, iedereen was meer dan bezorgd", zei Tech3-teambaas Herve Poncharal aan motogp.com. “We hebben soortgelijke crashes gezien die niet goed afliepen. Maar het goede nieuws is dat Pol vanmorgen dat hij volledig zal kunnen herstellen van de opgelopen trauma's. Hij krijgt de mogelijkheid om een ​​normaal leven te leiden en een MotoGP-rijder te zijn. De vraag is hoe lang het gaat duren. Hier kan ik nog geen antwoord op geven."

Espargaro vliegt over ongeveer 48 uur terug naar Barcelona, aldus Poncharal. “Ze gaan een aantal zaken nakijken. De belangrijkste vraag is of hij een operatie aan zijn kaak nodig heeft. De rest, maag, rug en longen, is geen probleem. Het heeft gewoon tijd nodig om te herstellen. In de loop van de volgende week zullen we weten hoe lang hij niet in actie kan komen."

Coureurs hekelen veiligheid

Espargaro keert na twee moeilijke jaren bij het Repsol Honda Team terug naar Tech3, waar hij in 2014 zijn MotoGP-debuut maakte, en bij KTM, waarmee hij tussen 2017 en 2020 reed. Het ongeval van de Spanjaard leidde ertoe dat een aantal rijders vrijdag hun frustraties uitte over de veiligheidsomstandigheden op het Algarve International Circuit.

Zo beweerde regerend wereldkampioen Francesco Bagnaia dat als het circuit had geluisterd naar de herhaalde klachten van rijders hierover, de gevolgen van Espargaro's crash minder groot zouden zijn geweest. De piloten waren ook ontevreden over het feit dat er geen luchtkussens waren geplaatst bij bocht 10 voor de bandenstapel, waarbij Marc Marquez zei dat dit van de ene op de andere dag moest veranderen en niet volgend jaar. Zaterdagochtend zijn er alsnog luchtkussens in bocht 10 geplaatst.