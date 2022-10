Espargaro: "Mijn hoofdstuk bij Honda is al heel lang afgesloten"

Pol Espargaro opende het seizoen in Qatar met een podiumplek, maar sindsdien ging het bergafwaarts met de coureur uit Granollers. Hij staat zestiende in het kampioenschap op 26 punten van teamgenoot Marc Marquez, die ook nog eens acht races aan de kant stond. Het was dit seizoen al vrij snel duidelijk dat Espargaro op een dood spoor zat bij de Honda-hoofdmacht. Het team verkeerde in een crisis, maar Espargaro liet zich meermaals kritisch uit over de werkwijze van de formatie.

Zeker na het vertrek van Suzuki uit de MotoGP was duidelijk dat Joan Mir de gedroomde kandidaat was voor het tweede zitje naast Marquez. Daarmee was al vroeg duidelijk dat Espargaro zou vertrekken. De coureur merkte dat zelf ook. Hij wilde Honda dolgraag helpen om de RC213V te verbeteren, maar kreeg simpelweg nul op het rekest als hij feedback gaf of vroeg om nieuwe onderdelen.

“Het is duidelijk dat mijn hoofdstuk met Honda vele races geleden al tot een eind is gekomen”, zegt Espargaro in gesprek met Motorsport.com. “Ik rijd al sinds Qatar met dezelfde motor. Er zijn geen verbeteringen, geen nieuwe onderdelen gekomen. Als je problemen hebt en ze proberen je niet eens te helpen en de motor blijft precies hetzelfde, dan is de situatie kraakhelder. Sinds de eerste problemen die we hadden na de eerste race in Qatar, heb ik niets nieuws meer gekregen.”

Espargaro keert volgend seizoen terug bij KTM, waar hij aanvoerder wordt bij de nieuwe GasGas-formatie. Espargaro reed tussen 2017 en 2020 voor KTM, maar zocht toen zijn heil bij Honda. Bij de Oostenrijkse fabrikant ziet men in Espargaro nog altijd een belangrijke spil in de ontwikkeling van de machine.