Espargaro: “KTM sterk genoeg voor iets moois in Jerez”

Vorig weekend kwam Espargaro tot de zesde plaats tijdens de Grand Prix van Spanje. De Catalaan kwam een seconde na Andrea Dovizioso op de derde plaats aan de finish, maar ook tijdens de eerste GP van Andalusië begon Espargaro weer voortvarend met top-vijf klasseringen tijdens beide trainingen. Zaterdagochtend gaf de Spanjaard dat vervolg met de negende tijd in VT3, teamgenoot Brad Binder was iets sneller en eindigde op de zevende plaats.

“We hebben met de achterdemper gespeeld en aan het eind [van VT2] was het goed”, zei Espargaro vrijdag na afloop van de tweede training. “Dat zorgde voor een mooie rondetijd, een 1.37.8 op een band van zeventien ronden oud. Voor de race denk ik dat we ons tempo iets verbeterd hebben naar lage 1.38’ers. Het is ongelofelijk om op deze manier te kunnen rijden. Ik voel me heel snel op de gebruikte band, het is eigenlijk voor de eerste keer met de KTM dat ik me sterk voel qua racetempo. We zijn sterk genoeg om voor iets moois te vechten. Ik denk dat we klaar zijn om tegen de andere jongens te vechten en het maakt niet uit op welke motor ze zitten.”

De basis staat als een huis

Het pakket van KTM is sterk genoeg gebleken om voor punten te vechten, ook met nieuwkomer Brad Binder aan boord. De Zuid-Afrikaan stelde vast dat KTM een flinke stap heeft gemaakt ten opzichte van vorig jaar. Binder kon vrijdag terugvallen op de basis en dat heeft hem geholpen om competitief te zijn. “We zijn hier in VT1 met een goede basisafstelling begonnen en we wisten precies hoe ons pakket eruitzag”, aldus Binder op een vraag van Motorsport.com. “We hebben een beetje gespeeld met de afstelling en toen werd het iets minder, ik kreeg op het rechte stuk wat problemen. We konden snel terug naar de basis van het weekend en meteen voelde alles weer zoals normaal. Het is geweldig om terug te kunnen vallen op de basis. Dat maakt het ook makkelijker als je twee races achter elkaar hebt. We hebben nu echt de kans om onze motor zo goed mogelijk af te stellen en vanaf dit moment te proberen om vooruit te komen.”

Met medewerking van Lewis Duncan