Ducati heeft de rijderskeuze voor het MotoGP-seizoen 2025 inmiddels gemaakt: Marc Márquez vormt dan een duo met regerend wereldkampioen Francesco Bagnaia, die voor de seizoensstart een contractverlenging tekende. Aan de keuze voor Márquez ging echter een behoorlijke soap vooraf. De 30-jarige rijder uit Cervera streed samen met Jorge Martín om het zitje bij het fabrieksteam, dat meermaals van gedachten leek te wisselen. Voorafgaand aan de Italiaanse GP gaf het team nog de voorkeur aan Martín, maar op de zondag van de race in Mugello koos Ducati uiteindelijk toch voor Márquez.

De handelwijze van Ducati in deze kwestie viel niet goed bij KTM-testrijder Pol Espargaró. "Persoonlijk vond ik de scène van Ducati op Mugello rond de rijderskeuze helemaal niets", zei de Spanjaard in de podcast Por Orejas van de Spaanse editie van Motorsport.com. "Ik sta aan de kant van de rijders en ik weet welke angst ze doormaken, wat zelfs geldt voor de gekozen rijder. Alle druk, alle bullshit in de media. En de enige die dit doormaakt, is de rijder die op de motor moet stappen en 360 kilometer per uur moet rijden. Het kan gevolgen hebben voor de beslissingen die hij neemt, want hij denkt natuurlijk aan zijn kortetermijntoekomst. Dat is maximaal zes maanden vooruit. Ik vond het niets dat Ducati de beslissing zo lang uitstelde, want hun rijders zijn heel goed en dit hebben ze niet verdiend."

Ducati staat in 2025 dus met Bagnaia en Márquez aan de start van het MotoGP-seizoen. Ook Martín heeft inmiddels onderdak gevonden in de MotoGP. De huidige Pramac-rijder stapt in 2025 helemaal niet meer op een Ducati, maar komt dan uit voor het fabrieksteam van Aprilia. Ook de huidige teamgenoot van Bagnaia, Enea Bastianini, heeft al een nieuwe werkgever gevonden voor volgend jaar. De Italiaan gaat aan de slag bij bij KTM Tech3, waar hij aan de zijde komt van Maverick Viñales. Hij komt juist over van Aprilia, waardoor nog onduidelijk is wie de teamgenoot van Martín wordt. Achter de personele bezetting van de klantenteams van Ducati staat nog een vraagteken. In ieder geval is bekend dat Fermín Aldeguer op de nieuwste motorfiets van het merk plaatsneemt, maar het is nog onduidelijk bij welk team dat is. Pramac heeft momenteel die fabrieksmotoren, maar Yamaha wil graag samenwerken met het team van Paolo Campinoti.