Pol Espargaró krijgt wildcard voor MotoGP-race Oostenrijk

Voor de tweede keer dit MotoGP-seizoen maakt Pol Espargaró met een wildcard zijn opwachting voor KTM. De Spanjaard mocht eerder dit seizoen op het circuit van Mugello al een keer meerijden, waar hij veertiende werd in de sprintrace en zeventiende werd in de hoofdrace. Nu staat de Grand Prix van Oostenrijk van 16 tot en met 18 augustus op zijn programma.

Espargaró is blij met de kans die hij op het thuiscircuit van KTM krijgt. "Ik ben er weer klaar voor! Mugello was een speciaal circuit om terug te keren, maar het kan niet specialer dan op de Red Bull Ring", vertelt de 33-jarige Spanjaard bij de bekendmaking van zijn wildcard. "Door het circuit, de locatie, de fans en hoeveel deze Grand Prix voor KTM betekent voelt het voor mij net als een thuisrace. Ik heb goede herinneringen hier - zoals vechten voor de overwinning -, maar net als in Italië gaat het hier om het afwerken van een testprogramma met de RC16. We hebben dus wat werk te verzetten, maar ik weet dat de Oostenrijkse GP erg leuk wordt."

De samenwerking tussen KTM en Espargaró gaat ver terug. De coureur begon tussen 2014 en 2016 in de MotoGP nog bij Yamaha Tech3, maar daarna reed hij vier seizoenen bij het fabrieksteam van het Oostenrijkse merk. In 2018 was hij de eerste rijder die met KTM op het podium in de koningsklasse van de motorsport stond, toen hij in de Grand Prix in Valencia als derde over de streep kwam. Uiteindelijk kwam hij tot zes podiumplaatsen en drie poles met de KTM-machine. Vooral in 2020 was hij succesvol, dat jaar kwam de rijder tot een vijfde plaats in het WK. In 2021 stapte Espargaró over Repsol Honda, om daar twee seizoenen te rijden. Vorig jaar stopte hij met fulltime racen na een seizoen bij Tech3 KTM, om dit seizoen de reserverol bij het fabrieksteam van KTM op zich te nemen.