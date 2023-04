Pol Espargaro heeft IC verlaten na zware val in Portugal

De coureur in de rode kleuren van het Spaanse GasGas crashte tijdens de tweede vrije training voor de Grand Prix van Portugal hard onderuit. In bocht 10 verloor hij de macht over het stuur en op volle snelheid vloog Pol Espargaro de bandenstapels in. Espargaro werd met serieuze verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis van Faro, waar hij op de intensive care lag. De coureur brak zijn kaak bij het incident, had een kapotte rugwervel en een longkneuzing. Ook na repatriëring naar Barcelona bracht Espargaro nog enige tijd door op de intensive care, maar vrijdag is hij overgeplaatst naar de gewone afdeling. Hem wacht een lange revalidatie, erkent teambaas Hervé Poncharal.

“Ik heb net heel goed nieuws gekregen”, zegt Poncharal tegen MotoGP.com. “Pol is vol levenslust en gretig om terug te komen dat hij zich eenzaam voelde na een aantal dagen alleen op de intensive care, hij mocht niet uit bed. Dat is enorm pijnlijk voor hem geweest. Het uitstekende nieuws is dat hij nu van de intensive care af is en zijn herstel mag vervolgen op de normale afdeling. Hij is van zijn bed af en heeft een stukje gelopen. Hij voelt zich goed en heeft ons voor dit weekend alle succes gewenst.”

Espargaro mag niet praten en eet door een rietje

De kaakbreuk is een vervelende blessure waar Espargaro de komende tijd nog hinder van zal ondervinden. “Dat was een zeer nare breuk”, zegt Poncharal. “Het was een pijnlijke operatie, hij mag niet praten en moet eten door een rietje. Maar dat is een kwestie van tijd, hij moet door dit pijnlijke moment heen en dan gaat het niet lang duren. Het belangrijkste is zijn rug, hij moet weer in beweging komen, lopen en rennen. Dan is hij hopelijk snel weer in staat om op onze MotoGP-motor te klimmen. Op dit moment draagt hij een korset en kan hij niet bewegen, dit gaat nog wel een tijdje duren.”

GasGas Tech3 heeft de komende weken de beschikking over Jonas Folger, die de plek van Espargaro zal innemen. “Pol was blij met Jonas Folger als zijn opvolger, hij vindt het een goede kerel en hij denkt dat het een mooie kans is. Gisteren maakten we ons zorgen over Pol en vandaag ziet het er alweer een stuk beter uit.” Het zal voorlopig nog even duren voordat de man uit Granollers weer kan rijden, maar Poncharal vindt het te vroeg daar iets over te zeggen: “Het zal enige tijd duren, maar deze rijders verrassen ons. Ik weet zeker dat de artsen versteld zullen staan als ze zien hoe snel hij kan herstellen.”