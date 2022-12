Espargaro: Honda heeft veel tijd en geld aan mij verspild

Kubica wil naar de Hypercar-klasse, instappen in 2023 niet meer zo simpel

Voormalig Formule 1 Grand Prix-winnaar Robert Kubica is met meerdere teams in gesprek over een zitje in de Hypercar-klasse van het FIA World Endurance Championship. De Pool rijdt sinds vorig jaar in de LMP2-klasse en is aardig succesvol gebleken.