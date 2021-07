Espargaro: Honda kan niet zomaar met een schone lei beginnen

In zijn eerste seizoen bij de grootste fabrikant uit het MotoGP-circus is Espargaro van de koude kermis thuisgekomen. Na de aanvankelijk veelbelovende wintertest speelden problemen op in de eerste fase van het seizoen. De grip aan de achterkant van de RC213V wordt slecht overgebracht op het asfalt en dat brengt de coureurs in de problemen. In de eerste negen races van dit seizoen scoorde Espargaro een achtste plaats als beste resultaat. Het ontbreken van een fitte Marc Marquez zorgde er bovendien voor dat Honda geen feedback kreeg van de belangrijkste coureur.

De effecten van Marquez’ lange afwezigheid zijn nog altijd merkbaar bij Honda. Hoewel Honda van plan is voor volgend jaar een grotendeels nieuwe motor te bouwen, mag niet vergeten worden welke fouten in het verleden gemaakt zijn. Dat zegt Espargaro in gesprek met de collega’s van Motorsport.com Spanje. “Ik denk niet dat we aan volgend jaar kunnen werken voordat we de huidige problemen eerst opgelost hebben”, is Espargaro van mening. “Vooruitgang in de toekomst begint met het verbeteren van wat we nu hebben. We moeten begrijpen wat er aan de hand is, waarom we er last van hebben en wat we eraan kunnen doen. Je kunt niet vanaf nul met een nieuw motor beginnen zonder dat je de huidige problematiek onder de knie hebt.”

Er zijn wel vijftig scenario's

Door de coronacrisis werd vorig jaar besloten om kosten te besparen. De fabrikanten kwamen tot een akkoord over het bevriezen van de motorontwikkeling. Dat scenario heeft Honda parten gespeeld in het afgelopen anderhalf jaar, maar met het verdwijnen van die maatregelen heeft het merk een kans om volgend seizoen weer met een schone lei te beginnen. “Honda werkt zeker aan nieuwe motoren en mogelijk hebben ze wel vijftig scenario’s waar ze aan werken. Dat betekent echter niet automatisch dat het gaat werken”, blijft Espargaro voorzichtig. “Als we de situatie kunnen keren zullen we er volgend jaar meteen aan het begin van het seizoen staan. Nu is het een gevecht tot het eind van het seizoen.”