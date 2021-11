Espargaro: "Honda-motor nu veiliger om mee te rijden"

Honda heeft dit seizoen drie overwinningen behaald en allemaal kwamen ze op naam van Marc Marquez. De Spanjaard, die dit weekend vanwege een hersenschudding niet present is in de GP van de Algarve, voerde Honda bovendien aan in de eerste een-twee sinds 2017. Espargaro eindigde daar op de tweede plaats. De Honda-nieuwkomer heeft het flink voor de kiezen gehad in zijn eerste seizoen bij de Japanse constructeur, maar er komt licht aan het eind van de tunnel. Ondanks dat de omstandigheden vrijdag niet perfect waren in Portimao, merkte Espargaro een flinke stap op het gebied van veiligheid.

“De omstandigheden op het circuit waren eigenlijk niet geweldig”, gaf Pol Espargaro een verklaring. “De grip is niet geweldig en daar was ik aardig mee aan het worstelen, we proberen een goede afstelling te vinden voor de motor en zo competitief te worden. We hebben ten opzichte van de vorige keer dat we hier waren een geweldige stap gezet. Zeker wat betreft de veiligheid, ik had hier [in april] een vrij ernstige crash en dat gebeurde Alex [Marquez] ook. We presteerden niet heel goed en op dit moment voel ik me ook nog niet geweldig, maar ik denk dat we het beter doen. Het kan nog beter, ik gebruik nog niet alles van de band omdat we niet genoeg warmte hebben. Daarom hebben we moeite op de medium en harde compounds, maar ook de soft is lastig. De rondetijd was echter niet slecht en de positie kon ook minder. Ik denk dat we zaterdag verder kunnen verbeteren en rechtstreeks naar Q2 moeten, dat gaat niet eenvoudig zijn.”

“We kunnen best wel iets”

Espargaro blikte ook nog even terug op het een-tweetje dat Honda twee weken geleden in Misano scoorde. “We zijn allemaal iets sneller, dat is zeker”, zei de Catalaanse coureur met het oog op dat resultaat. “Na het resultaat van Misano hebben we aan vertrouwen gewonnen, dat gaf een geweldige boost en vertrouwen dat we best wel wat kunnen. De vorige keer hadden we hier in Portugal problemen met de grip, ik crashte en het was een drama. De achterkant was heel erg aan het drijven bij het insturen van de bochten. We hadden ook problemen met grip aan de achterkant. Het probleem is er nog steeds, maar het is nu minimaal. De tractie is beter bij het insturen van de bocht en daarmee hebben we ook meer snelheid.”