Espargaro vindt Honda MotoGP-problemen vergelijkbaar met KTM-tijd

Waar het testwerk voor de start van het seizoen reden gaf tot optimisme bij Espargaro en Honda, is dat er tijdens de races dit seizoen totaal niet uitgekomen. Het beste resultaat van de man uit Granollers is de achtste plaats, die hij twee keer haalde in Qatar en Frankrijk. Tijdens de meest recente Grand Prix in Barcelona kreeg Espargaro weer het deksel op de neus door een crash. Hij geeft toe dat de moraal laag is in de pitbox van Honda, maar hij koestert het vertrouwen in een ommekeer.

“Eerlijk gezegd was de moraal al voor Barcelona laag”, zei de altijd eerlijke Espargaro in Barcelona. “Ik heb eerder in deze situatie gezeten, de eerste jaren met KTM. We hadden veel problemen met een motor die niet de beste was op de grid. We hebben het toen ook voor elkaar gekregen dat het beter ging. Ik heb het gevoel dat we de situatie nu ook kunnen keren. Ik weet niet wanneer of wanneer de start daarvan is. We moeten eerst zorgen dat we het grote plaatje duidelijk hebben, op dit moment zijn we nog steeds aan het bekijken hoe we de situatie moeten managen. Maar we komen zeker tot een oplossing, de vraag is alleen wanneer dat gaat gebeuren.”

Zijn teamgenoot Marc Marquez crashte eveneens in de Grand Prix van Catalonië, al omschreef de oud-wereldkampioen de zeven rondjes die hij reed wel als “de beste van het seizoen”. Marquez wijt de problemen met de RC213V van 2021 vooral aan een gebrek aan grip aan de achterkant van de machine. “We kunnen de problemen makkelijk omschrijven, maar het is veel moeilijker om beter te worden en de oplossing te vinden”, zei Marquez. “We hebben een probleem en dat zit in de acceleratie. We hebben geen grip en dat levert ook problemen op bij het insturen van de bochten. Remmen is lastig omdat we dan ook geen grip hebben. Het zijn twee verschillende problemen op verschillende plekken, maar ik denk dat we naar één oplossing moeten kijken.”

Risico nemen

De crashes van zondag waren volgens Marquez te linken aan de problemen met de Honda. “We remmen extreem laat, crashes gebeuren nu eenmaal als we hard remmen in een bocht met banking. Als je dat wilt voorkomen moet je langzamer rijden. Aan de andere kant verliezen we zoveel in de acceleratie door het gebrek aan grip dat we risico moeten nemen. Anders verlies je op het hele rechte stuk ontzettend veel tijd. Dat soort dingen helpen niet in een race.”

Het seizoen is nog lang, maar Honda krijgt aan het eind van dit seizoen concessies als het geen podium weet te scoren. Dat zou betekenen dat het merk meer mag testen en ook door mag werken aan de ontwikkeling van de krachtbron. Marquez ziet het niet gebeuren, Espargaro liet blijken dat het helemaal niet verkeerd zou zijn voor Honda.