Espargaro: Honda is niet de moeilijkste motor op de grid

Espargaro maakte deze winter de overstap van Honda naar KTM. Bij dat laatste merk reed hij vier jaar, stond hij zes keer op het podium en werd hij vorig seizoen vijfde in het kampioenschap. De RC213V van Honda staat bekend als een behoorlijk lastige machine, enkel Marc Marquez is er de afgelopen seizoenen in geslaagd om met de Honda te winnen. Drievoudig MotoGP-wereldkampioen Jorge Lorenzo kon op zijn beurt niet uit de voeten met de Japanse machine en beëindigde zijn carrière na een matig seizoen.

Espargaro heeft van nature een agressieve stijl en dat zou in zijn voordeel moeten werken bij de aanpassing aan de nieuwe motor. Hij kende inderdaad een sterk voorseizoen, maar stelt ook dat hij nog niet helemaal op zijn gemak is op de RC213V. Wel stelt de Catalaan dat hij zich niet kan vinden in de kritiek op de Honda.

“Ik dacht het ook altijd, omdat ik mensen hoorde praten over dat de motor zo moeilijk was”, zei Espargaro. “Het kan voor een rijder lastig zijn om aan een prototype te wennen. Als de rijstijl goed past bij een motor, is het veel beter. Wat mij betreft is de Honda zeker niet de makkelijke motor op de grid, maar ik ben het er niet mee eens dat het de moeilijkste machine is. Je moet je stijl een beetje kunnen aanpassen op de fiets, ik heb het gevoel dat het tijdens de test wel gelukt is. Ik weet niet hoe ik er voor sta, we hebben nog maar een paar dagen gereden en het is lastig te zeggen hoe de klik is met de motor.”

Verder wil Espargaro niet te veel energie verspillen aan het praten over de ‘moeilijke Honda’. “Ik zou hier liever niet te veel over praten. Ik ben liever positief, wil proactief werken en probeer snel te zijn”, vervolgde hij. “We starten hier in Qatar en dat is niet altijd het beste circuit gebleken voor deze motor. Maar ondanks dat verliep de test best positief voor ons. We gaan voor een goed resultaat en we zullen zien hoe ver we komen, ook al ben ik nog een rookie op deze fiets.”

Espargaro start zondag vanaf de twaalfde startplaats in de Grand Prix van Qatar.