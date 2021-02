Espargaro: “Ik kan me bij Honda geen overgangsjaar veroorloven”

Espargaro komt over van het KTM-fabrieksteam, waar hij de afgelopen jaren een flinke vinger in de pap had wat betreft de ontwikkeling. Het karakter van de KTM werd vaak vergeleken met de Honda, maar in de praktijk zijn de machines behoorlijk verschillend. Om goed te kunnen wennen aan een nieuwe motor wil een coureur graag zoveel mogelijk meters maken op verschillende circuits, maar dat zit er door het coronavirus niet in voor Espargaro. Hij krijgt op het Losail Circuit in Doha vijf dagen de tijd om de RC213V te leren kennen.

“Het is niet perfect om in deze situatie met een nieuw team en een nieuwe motor te beginnen, zeker niet omdat het niveau zo hoog is met alle rijders en goede fabrikanten”, reageerde Espargaro op een vraag van Motorsport.com. “Iedereen gaat vanaf de eerste dag voluit en ik heb slechts vijf dagen de tijd om mezelf klaar te stomen voor de eerste race in Qatar. Maar goed, er zijn geen excuses. Ik ken de situatie bij Repsol Honda, ik weet dat het voorseizoen kort is en met het team hebben we al een plan opgesteld voor de periode naar de eerste race. Ik denk dat we een goede situatie hebben om snel de zaken op een rij te krijgen en klaar te zijn voor de openingswedstrijd.”

Honda haalde Espargaro als snelle tweede man naast Marc Marquez. De afgelopen jaren was Honda voor resultaten voornamelijk afhankelijk van de zesvoudig MotoGP-wereldkampioen en met de komst van Espargaro moet dat veranderen. Daardoor staat de druk er bij Espargaro zelf ook meteen vol op. “Ik kan mezelf niet veroorloven om een overgangsjaar bij Honda te hebben. Ze hebben me niet gehaald om de motor te ontwikkelen, daar hebben ze een testrijder voor. Honda wil dat ik races win en dat ik scoor. Daar zal ik me dan ook in vastbijten. Het is waar dat de voorkant van Honda lastig kan zijn, maar ik moet mijn ervaring gebruiken om de situatie te verbeteren. Tijdens de eerste Qatar-test moet ik vanaf de eerste bocht naar de limiet zoeken. Als ik daarbij crash, dan is dat maar zo.”

Bij Repsol Honda treft Espargaro met Marquez een oude bekende: de twee waren eerder in het Spaanse 125cc-kampioenschap al teamgenoten. Waar de samenwerking met een directe collega in een eerdere fase van Espargaro’s MotoGP-carrière erg belangrijk was, zegt hij dit nu minder belangrijk te vinden. “Het was een andere situatie. Ik reed bij Yamaha m’n eerste jaar in de MotoGP en toen had ik het nodig. Ook moet je in een satellietteam beter samenwerken omdat je niet dezelfde motor hebt als het fabrieksteam. KTM was nieuw in de MotoGP en we moest alles uitzoeken. We moesten samenwerken om de andere teams bij te halen. Bij Honda is dat anders. De motor is goed genoeg om races mee te winnen, er hoeft niet zoveel gesproken te worden en we hoeven elkaar niet heel erg te helpen omdat het pakket al zo goed is. Maar dat betekent overigens nog niet dat we een slechte samenwerking moeten hebben in de pitbox; een goede sfeer in de box is altijd een goed teken en zeer waardevol.”

